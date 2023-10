AN NINH - TRẬT TỰ 3/10

Trộm cắp tài sản

Ngày 3/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đỗ Đức Thiết (SN 1977, trú tại TP.Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp. Theo hồ sơ, Thiết đột nhập vào nhà anh T.H.G. (SN 1986, chỗ ở đường Bàu Sen 2, phường 2, TP. Vũng Tàu) trộm xe máy biển số 72C2-372... (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 3/10, Công an tỉnh cho biết, đã bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thùy Nam (SN 1964, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về tội giết người cho Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Trước đó, Nam gây án trên địa bàn tỉnh Bình Phước rồi bỏ trốn, nên ngày 31/3/2000, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước ra quyết định truy nã. Nam bị lực lượng chức năng Công an tỉnh phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh. (Trí Nhân)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 3/10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Lê Phương Nam (SN 1995, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thôn Tân Trung (xã Châu Pha). Theo trình bày của bị hại, tại địa điểm trên, Nam lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của chị L.T.N. (SN 1993, trú tại TX.Phú Mỹ) 1 xe mô tô hiệu Honda Airblade. (Phước An)

Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 3/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang N.V.Đ. (SN 1999, trú tại tỉnh Bình Định), P.Đ.M. (SN 1999, trú tại tỉnh Trà Vinh) và L.M.T. (SN 1993, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại trước một căn nhà trong hẻm 55 (đường Bến Nôm, phường Rạch Dừa). Tang vật thu giữ là 1 gói nhỏ nilon được hàn kín, bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (các đối tượng khai là ma túy đá).

Công an TP.Vũng Tàu ra quyết định tạm giữ hình sự N.V.Đ. về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, L.M.T. về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện đối với P.V.Đ. về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. (Nguyễn Văn)