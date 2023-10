AN NINH - TRẬT TỰ 19/10

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 19/10, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức) bắt Đặng Văn Lâm (SN 1987, trú tại TX.Phú Mỹ) bị Cơ quan CSĐT, Công an TX.Phú Mỹ truy nã ngày 22/4/2022, về tội tổ chức đánh bạc. (Nguyễn Văn)

Cho vay lãi nặng

Ngày 19/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý N.T.T (SN 1986, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo hồ sơ, từ tháng 7/2022, đến tháng 3/2023, tại TP. Vũng Tàu, đối tượng T. cho bà T.T.T.N (SN 1980, trú tại TP.Vũng Tàu) vay tiền với lãi suất 10% đến 30%/tháng, thu lợi bất chính 134 triệu đồng. (Sơn Khê)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 19/10, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý N.T.T (SN 1991, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra tại ấp 5, xã Hòa Hội. Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Tông vào cây xanh ven đường, 1 người tử vong

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại Km 10+700 đường Đá Bạc - Bông Trang, thuộc thôn 4, xã Suối Rao, huyện Châu Đức. Theo Công an huyện Châu Đức, xe mô tô biển số 59A3-139.. do ông Ng.Q.D (SN 1977, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển đến địa điểm trên thì tông vào cây xanh ven đường. Hậu quả, ông D. tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ TNGT đang được Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra làm rõ. (Trí Nhân)

Truy tìm tài sản và đối tượng gây án

Trong quá trình điều tra vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 7/8/2023, tại 4/3/8 Lạc Long Quân, phường 2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu xác định tài sản bị chiếm đoạt là 1 xe mô tô nhãn hiệu HONDA VARIO150, màu trắng - đỏ - đen, biển số 72H1-394.27. Số máy KF41E1995649, Số khung: MH1KF4115LK993262. Đối tượng gây án gồm 2 đối tượng đi xe mô tô (không rõ đặc điểm). Một đối tượng không xác định được đặc điểm. Đối tượng còn lại là nam giới, dáng người ốm, cao khoảng 1,7m, đội nón bảo hiểm màu trắng, áo tay dài trắng, quần dài.

Ai phát hiện tài sản, đối tượng có đặc điểm như nêu trên thì tiến hành tạm giữ người, đồ vật và phương tiện và báo ngay cho đội CSHS Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.3856.241 gặp ĐTV: Vũ Xuân Hòa, SĐT: 0937.939.367) để đến tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.