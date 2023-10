AN NINH - TRẬT TỰ 12/10

Trộm cắp dầu

Ngày 12/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại tàu cá BV 98047 TS do ông H.Đ. (SN 1973, trú tại TP.Vũng Tàu) làm chủ. Trước đó, N.V.G. (SN 1982, trú tại tỉnh Kiên Giang) là thuyền trưởng của tàu cá trên. Khi tàu này đang đậu tại vùng biển Sao Mai-Bến Đình (thuộc phường 5), N.V.G. trộm 300 lít dầu trong khoang máy rồi bán cho Đ.V.O. (SN 1974, trú tại TX. Phú Mỹ) bằng cách dùng bơm hút vào 10 can nhựa (mỗi can chứa 30 lít) với giá 380 ngàn đồng/can. (Trí Nhân)

Cưỡng đoạt tài sản người tình nhí

Ngày 12/10, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý N.V.K. (SN 2005, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và cưỡng đoạt tài sản. Theo hồ sơ, từ tháng 7 đến ngày 4/9/2023, tại TP.Bà Rịa, do có quan hệ yêu đương, nên K. nhiều lần có hành vi cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản của T.H.H.A. (SN 2009, trú tại TP.Bà Rịa). Số tiền K. cưỡng đoạt của nạn nhân là 5 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

Ngày 12/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý H.T.T. (SN 1991, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho L.Q.T. (SN 1991, trú tại TP. Vũng Tàu). Tang vật thu giữ gồm 1 bộ dụng cụ bên trong còn chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy dạng đá). (Lê Nguyễn)