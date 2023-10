AN NINH - TRẬT TỰ 10/8

Cố ý gây thương tích

Ngày 8/10, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông T.V.N. (SN 1989, trú tại TP.Đà Nẵng) đang ngồi nhậu tại khu 9, huyện Côn Đảo thì bị P.V.Đ (SN 1992, trú tại tỉnh Kiên Giang) dùng thanh sắt đánh gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 8/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý V.V.T (SN 1990, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại ấp An Phước, xã An Ngãi. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nhỏ nilon được hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 8/10, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Lê Văn Tú (SN 1981, trú tại tỉnh Tuyên Quang) về hành vi trộm cắp tài sản, xảy ra tại tổ 1 (ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ). Tại địa điểm trên, Tú trộm của bà H.N.H. (SN 1971, trú tại tỉnh Đồng Tháp) 1 cái thang, 1 ti vi, 1 cái quạt, 1 máy bơm, 1 nồi cơm điện, 10 con cá chép Koi. (Sơn Khê)

Tìm chủ sở hữu

Ngày 8/10, Công an TX.Phú Mỹ phát thông báo tìm chủ sở hữu, người sử dụng tài sản hợp pháp trong vụ án hình sự “cướp tài sản” xảy ra vào ngày 25/6 vừa qua. Theo đó, ngày 25/6 trên địa bàn KP.Vạn Hạnh (phường Phú Mỹ) có xảy ra vụ cướp tài sản. Quá trình phá án, lực lượng chức năng đang tạm giữu 1 xe mô tô nhưng chưa xác định chủ sở hữu. Xe mô tô nhãn hiệu Wave, màu đen, mang BS: 72K7-8492, số máy: HC12E-3146470, số khung: RLHHC1208BY346427.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ thông báo cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của xe mô tô trên đến Công an TX.Phú Mỹ làm việc.Trong thời hạn 30 ngày ra thông báo, nếu không có cá nhân đến nhận, cơ quan chứ năng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.