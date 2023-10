AN NINH - TRẬT TỰ 10/10

Cố ý gây thương tích

Ngày 10/10, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Phước Hiệp. Trước đó, do có mâu thuẫn cá nhân, Phan Quốc Nam (SN 1993, trú tại TP. Bà Rịa) đánh ông N.V.T (SN 1997, trú tại TP. Bà Rịa) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Mượn xe rồi đem bán

Ngày 10/10, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại KP. Vinh Thanh, TT. Ngãi Giao. Trước đó, Đ.T.T (SN 1999, trú tại huyện Châu Đức) mượn xe mô tô biển số biển số 72F8-34..của ông L.C.Q (SN 2002, trú tại huyện Xuyên Mộc) đem bán lấy tiền tiêu xài. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 10/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý V.C.D (SN 1992, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi tàng trái phép chất ma túy, xảy ra tại ấp An Thạnh, xã An Ngãi. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nhỏ nilon được hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Phước An)

Trộm điện thoại di động

Ngày 10/10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Lê Hữu Toàn (SN 1983, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, tại nhà thuê thuộc tổ 6, KP. Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, Toàn trộm 5 điện thoại di động của 5 người. (Lê Nguyễn)