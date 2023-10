0889.59.68.68 - Đường dây nóng phản ánh vi phạm TTATGT

Ngoài tuần tra, xử lý trực tiếp người vi phạm, lực lượng Công an tỉnh, các địa phương còn tiến hành xử phạt nguội thông qua hình ảnh, video clip được lực lượng chức năng, người dân ghi nhận, phản ánh qua đường dây nóng.

Tang vật các xe độ chế được lực lượng chức năng Công an TX.Phú Mỹ tạm giữ.

Mới đây, Phòng CSGT (Công an tỉnh) công bố số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ zalo chuyên tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân về những hành vi vi phạm TTATGT qua số 0889.59.68.68. Chỉ ít ngày sau khi công bố đường dây nóng, ngày 26/10, zalo này nhận được đoạn video clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

Thông tin trên ngay lập tức được Phòng CSGT chuyển đến Công an TX.Phú Mỹ để xác minh làm rõ. Qua xác minh, Công an TX.Phú Mỹ xác định, clip biểu diễn đua xe trái phép, gây mất ANTT và TTATGT từ tài khoản có tên Tâm Nguyễn (trú tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ).

Ngay trong ngày, Công an TX.Phú Mỹ triệu tập nhóm thanh, thiếu niên trên lên làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thành T. (SN 2002, trú tại phường Mỹ Xuân) khai nhận chính T. là chủ kênh tiktok Tâm Nguyễn. Những hình ảnh, video do Tâm đăng tải nêu trên được quay vào ngày 24/10, tại đường số 2, KCN Cái Mép.

Ngoài ra, T. cũng thừa nhận thường xuyên đăng tải hình ảnh, video ghi lại cảnh các nhóm đối tượng tụ tập, điều khiển xe mô tô nẹt pô, rú ga, gây mất trật tự công cộng tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TX.Phú Mỹ lên kênh tiktok của mình.

Thông qua hình ảnh tại các clip, ngoài Nguyễn Thành T., cơ quan công an còn xác định và triệu tập Nguyễn Thái Vĩnh Th. (SN 2003), Ng.Th.H. (SN 2006), Nguyễn Văn N. (SN 2004), Ng.Th.D. (SN 2005), Ng.Th.Đ. (SN 2005), Hà Văn H. (SN 2002, cùng trú tại TX.Phú Mỹ) đến làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm. “Em biết hành vi của mình gây nguy hiểm cho mình và cho người khác. Tuy nhiên vì thấy vui nên quay đăng lên tiktok”, Thành T. nói.

Trong khi đó, một số thanh niên khi làm việc với cơ quan công an một mực khăng khăng bản thân không tham gia đua xe mà chỉ đứng coi. Nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, các thanh niên này không thể che giấu được hành vi vi phạm của mình.

Tiến hành điều tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 50 người tham gia các buổi đua xe gồm các đối tượng đua xe và người xem ở địa bàn TX.Phú Mỹ cũng như nhiều địa phương khác.

Thượng úy Hoàng Anh Khoa, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TX.Phú Mỹ) cho biết, hiện vụ việc đang được Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện nay, công tác quản lý về TTATGT thông qua hệ thống giao thông thông minh và các nền tảng xã hội, trong đó có mạng zalo được lực lượng chức năng kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Theo Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, Phó trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), lực lượng CSGT đã bố trí nhân sự làm nhiệm vụ theo dõi zalo và tiếp nhận đường dây nóng để kịp thời xử lý hành vi vi phạm do người dân phản ánh. Vì vậy, mong người dân chung tay cùng lực lượng CSGT phát huy vai trò giám sát của mình, gửi thông tin cho lực lượng chức năng qua số điện thoại 0889.59.68.68 hoặc zalo 0889.59.68.68 khi phát hiện các hành vi vi phạm TTATGT.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN