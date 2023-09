Xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông không vùng cấm, không ngoại lệ

Ngày 12/9, Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Điện mật số 76 của Bộ trưởng Bộ Công an và triển khai các thông tư mới của Bộ Công an quy định về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, trên cơ sở những nội dung được quán triệt, công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn cơ quan, đơn vị; xác định rõ những vấn đề trọng tâm, phức tạp nổi lên trên địa bàn quản lý để tập trung các nhóm nhiệm vụ, giải pháp giải quyết hiệu quả. Thông qua tập huấn, phải bảo đảm 100% cán bộ, chiến sỹ nắm vững, xác định rõ trách nhiệm và thực hiện nghiêm quy trình, quy định tại Thông tư số 32 và 33.

CSGT TP.Vũng Tàu kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường 30/4.

Sau lớp tập huấn, công an các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ theo quy định tại Thông tư số 32, 33, đảm bảo áp dụng đồng bộ, thống nhất và đúng quy định của pháp luật, nghiệp vụ. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm phải được thực hiện nghiêm trên nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, tình hình, công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn quản lý của từng đơn vị, địa phương phải có sự chuyển biến tích cực hơn so với thời gian trước khi triển khai Điện mật số 76 và 2 Thông tư mới của Bộ Công an. Đặc biệt tai nạn giao thông phải được kiềm chế, kéo giảm trên cả 3 tiêu chí ở tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện tại địa bàn quản lý.

Trước đó, tháng 8/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 32, 33 và Điện mật số 76 để chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT trong tình hình hiện nay. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng Cảnh sát Giao thông triển khai các hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG