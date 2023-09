Tuyên truyền ATGT tại Trung tâm Sát hạch lái xe Đặng Lâm

Ngày 30/9, Ban ATGT tỉnh phối hợp cùng Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật, Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho học viên học lái xe năm 2023 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Đặng Lâm (TP.Bà Rịa).

Thiếu tá Mai Bá Thi, Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh giới thiệu, phân tích cho hơn 230 học viên, giáo viên về các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho các học viên. Đồng thời đây cũng là dịp tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách trong các hoạt động GTVT; Luật Phòng chống tác hại cửa rượu bia; Các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt…

Tại hội nghị, thiếu tá Mai Bá Thi, Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh đã giới thiệu phân tích cho hơn 230 học viên, giáo viên về các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông. Cùng với đó là các nhóm vi phạm chính dẫn đến TNGT. Theo thiếu tá Thi, TNGT là một trong 3 nguyên nhân chính dễ dẫn đến chết người. Trong năm 2022 vừa qua, cả nước đã có hơn 6.000 người chết do TNGT, riêng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hơn 250 người chết do TNGT. Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng chủ yếu do vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chạy sai làn đường, qua đường thiếu quan sát…

Để kéo giảm TNGT trong thời gian tới, công tác tăng cường tuần tra xử lý vi phạm Luật Giao thông vẫn được lực lượng CSGT thường xuyên thực hiện. Cùng với đó Ban ATGT sẽ tiếp tục kết hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền đến nhiều đối tượng tham gia giao thông về ý thức chấp hành pháp luật.

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN