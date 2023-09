Thực tập phương án chữa cháy tại KP.Hải Sơn

Tối 18/9, Công an huyện Đất Đỏ phối hợp UBND TT.Phước Hải tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC-CNCH) tại Tổ liên gia an toàn PCCC KP.Hải Sơn, TT.Phước Hải.

Các hộ trong Tổ liên gia an toàn PCCC KP.Hải Sơn, TT.Phước Hải sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định. Ảnh: TUẤN VŨ

Tổ liên gia an toàn PCCC KP.Hải Sơn gồm 7 hộ có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh liền kề. Tình huống giả định được đưa ra là vụ cháy tại ngôi nhà số 201/14 KP.Hải Sơn trong Tổ liên gia an toàn PCCC do ông Tôn Thất Lợi làm chủ hộ. Nguyên nhân cháy do chập điện. Thời điểm này, trong nhà đang có người 2 người lớn bị kẹt. Sau khi phát hiện đám cháy, gia đình đã ấn chuông báo cháy của Tổ liên gia để báo động cho người dân xung quanh; đồng thời tìm cách mở cửa thoát nạn.

Sau khi nhận được tín hiệu báo cháy, các hộ trong Tổ liên gia đã gọi điện thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, chính quyền địa phương, điện lực để đề nghị cắt điện khu vực có ngôi nhà đang cháy; đồng thời mang trang thiết bị, phương tiện tổ chức CC-CNCH; di chuyển tài sản, vật dụng dễ cháy ra bên ngoài để chống cháy lan. Ngay sau đó, UBND TT.Phước Hải và lực lượng, phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Đất Đỏ đã có mặt kịp thời, hỗ trợ hoạt động chữa cháy, cứu người.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Đất Đỏ tiến hành dập tắt đám cháy, ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại. Ảnh: TUẤN VŨ

Cuộc diễn tập đã diễn ra thành công, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Qua đó giúp các hộ trong Tổ liên gia an toàn PCCC KP.Hải Sơn thuần thục các thao tác xử lý tình huống CC&CNCH; đồng thời góp phần nâng cao công tác chỉ huy, chỉ đạo điều hành hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia.

Được biết, đến nay, trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã thành lập được 9 Tổ liên gia an toàn PCCC tại các xã, thị trấn. Trong đó, TT.Phước Hải thành lập được 3 Tổ liên gia tại 3 KP.Hải Sơn, Phước Trung và Lộc An.

Thanh Thanh