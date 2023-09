Thanh niên xây dựng văn hóa giao thông

Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” vừa diễn ra cuối tuần qua với nhiều hoạt động có ý nghĩa tuyên truyền thiết thực. Từ ngày hội, ĐVTN rút ra những bài học giá trị để phát huy vai trò xung kích, nhận thức của tuổi trẻ trong tham gia giao thông và tuyên truyền đến những người xung quanh.

ĐVTN tham gia hướng dẫn lái xe an toàn tại ngày hội "Thanh niên với an toàn giao thông" năm 2023.

Xây dựng ý thức giao thông an toàn

Từ sáng sớm, quảng trường Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Xuyên Mộc trở nên sôi nổi với sự góp mặt của 500 ĐVTN tham gia ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” do Tỉnh Đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức. Tại đây, ĐVTN được tham quan những hình ảnh sống động trong triển lãm “Nét đẹp văn hóa giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”; tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo “Giao thông thông minh”; vẽ tranh bích họa tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) tại Công viên Hòa Bình; thay nhớt xe máy miễn phí; đổi nón bảo hiểm cũ lấy mới; tập huấn kiến thức ATGT; đăng ký lái thử xe, hướng dẫn lái xe an toàn và nhiều hoạt động khác.

Sau khi lái thử xe máy để nhận về quà, em Tống Đức Minh (HS lớp 10 Trường THPT Xuyên Mộc) tiếp tục tham gia vào nhiều hoạt động khác. Minh chia sẻ, em ấn tượng nhất với cuộc thi ý tưởng sáng tạo “Giao thông thông minh”, lớp tập huấn kiến thức ATGT và hướng dẫn lái xe an toàn. Em cùng các bạn phác họa bức tranh chủ đề “Hệ thống giao thông thông minh” dựa trên camera an ninh được lắp đặt và đưa vào hoạt động, xử phạt nguội các hành vi vi phạm giao thông trên các trục đường chính của tỉnh để tham gia cuộc thi. Ý tưởng này giúp Trường THPT Xuyên Mộc giành giải Nhất cuộc thi.

Minh cùng hơn 200 ĐVTN còn được báo cáo viên đến từ đơn vị đồng hành Công ty TNHH Linh Hoàng Thịnh tập huấn kiến thức ATGT, các tình huống có thể xảy ra tai nạn, các bước xử lý khi bị nạn, phương pháp lái xe an toàn và tương tác trực tiếp để nêu những tình huống nguy hiểm trong thực tế, cách khắc phục…

“Khi nhìn nhận được các tình huống nguy hiểm mất ATGT và được cùng phân tích, mổ xẻ nguyên nhân gây tai nạn, hệ lụy từ tai nạn và những việc làm, hành động để hạn chế tối đa tai nạn giao thông… em ý thức được những việc làm chưa tốt của bản thân trước đây. Em cũng nhận ra mình phải có trách nhiệm chấp hành, tuyên truyền để bạn bè, người thân trong gia đình biết để cùng tham gia giao thông an toàn”, Minh cho biết thêm.

Ngày hội còn có hoạt động vẽ tranh bích họa lên 50m2 tường bao quanh Công viên Hòa Bình (xã Hòa Bình). Đây là một hoạt động mới của ngày hội. Anh Nguyễn Minh Tuấn Anh, Bí thư Đoàn xã Hòa Bình cho biết, công viên trước đây là sân bóng, được cải tạo làm công viên, có chỗ tập thể dục, sinh hoạt, vui chơi. Vào mỗi buổi chiều và tối, công viên trở thành điểm tập trung sinh hoạt, vui chơi của người dân địa phương và các vùng lân cận. Những bức tường nham nhở qua bàn tay của các ĐVTN đã đẹp hơn với những bức trang tuyên truyền về ATGT.

“Ba mẹ đưa con ra ngồi chơi, thư giãn nhìn lên những bức tường sẽ dễ dàng thấy các hình ảnh mang thông điệp Không uống rượu bia khi lái xe, Không vui chơi dưới lòng đường, Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ… Những thông điệp ý nghĩa này giúp người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông”, anh Tuấn Anh cho biết.

Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo đảm trật tự ATGT; thành lập và duy trì hơn 100 Tuyến đường thanh niên tự quản, Đoạn đường không có tệ nạn, 134 Đội thanh niên xung kích vì ATGT với sự tham gia của 7.173 ĐVTN. Tiêu biểu như: Đội Thanh niên xung kích du lịch của Thành Đoàn Vũng Tàu thường xuyên cử ĐVTN tuần tra, nhắc nhở người dân không đậu xe lấn chiếm lòng lề đường, phối hợp với Đội Cảnh sát trật tự 113 (Công an TP.Vũng Tàu) nhắc nhở, xử lý những hành vi lấn chiếm vỉa hè; CLB SOS 72 Bà Rịa hỗ trợ cấp cứu tai nạn giao thông miễn phí…

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn nhận định, xác định việc kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông là trách nhiệm chung của toàn xã hội, định kỳ hàng năm, Tỉnh Đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” với nhiều hoạt động như: thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ; thực hành lái xe an toàn; thăm, tặng quà gia đình có nạn nhân bị TNGT trên địa bàn… Tỉnh Đoàn cũng tổ chức cho các cơ sở Đoàn ký cam kết vận động ĐVTN, thiếu nhi tham gia bảo đảm trật tự ATGT.

Bên cạnh đó, ĐVTN cũng phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về ATGT, tập trung vào những hành động cụ thể, thiết thực. Mỗi ĐVTN trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và có những hành vi đẹp, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

