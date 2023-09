Nỗi buồn của cha mẹ những bị cáo thanh thiếu niên

Theo hồ sơ, ngày 28/2/2021, Nhật bị Công an TP.Bà Rịa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “trộm cắp tài sản”. Tới ngày 10/6/2022, Nhật tiếp tục bị Công an TP.Bà Rịa xử phạt 2 triệu đồng về hành vi “mang theo trong người các loại vũ khí thô sơ hoặc các loại công cụ có khả năng sát thương nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác”. Tháng 11/2022, Nguyễn Văn Phúc bị TAND TP.Bà Rịa tuyên phạt 15 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. Võ Phong Phú bị Công an huyện Long Điền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “trộm cắp tài sản”.