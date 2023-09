Nhân rộng mô hình điểm về phổ biến pháp luật

Ngày 21/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an Nhân dân giai đoạn 2021-2027” và tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT).

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu UBND cấp huyện, xã trên toàn tỉnh.

Đề án trên được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 18/10/2021. Công an tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 473 ngày 16/02/2022 về kế hoạch thực hiện đề án.

Qua triển khai thực hiện đề án, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân đã được nâng cao. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội hàng năm đều giảm so với năm trước (năm 2021, giảm 12,97%; năm 2022, giảm 13,1% và 9 tháng đầu năm 2023, giảm 11,1% so với cùng kỳ; tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm). Bên cạnh đó, các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật được nhân rộng, góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật ở cơ sở.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo viên trình bày các chuyên đề về nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng bảo vệ ANTT của lực lượng CAND; các nội dung liên quan đến Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia đối với ANTT và ATGT. Đồng thời, chỉ ra những nguyên nhân, hậu quả và tác động tiêu cực từ việc lạm dụng rượu, bia đối với trật tự ATGT, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế, văn hóa và các vấn đề khác của xã hội.

TRÍ NHÂN-CÔNG HOAN