Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa phối hợp Công an tỉnh tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục học viên trong Công an Nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá một cách toàn diện công tác quản lý, giáo dục học viên các trường CAND, từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tác này trong tình hình mới.

Các đại biểu tham gia hội thảo

Tham gia hội thảo có 66 báo cáo đăng ký tham luận. Trong đó, có 12 ý kiến tham luận trực tiếp. Các ý kiến tham gia hội thảo đã tập trung làm rõ nhận thức, vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý giáo dục học viên trong Công an Nhân dân; đánh giá thực trạng, những kết quả đã làm được cũng như các hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện; chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác cũng như kiến nghị các biện pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý giáo dục học viên trong tình hình mới.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-HUY NA