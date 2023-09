Hỗn chiến vì mâu thuẫn gọi tên, 1 người chết, 18 người bị truy tố

Mâu thuẫn khi gọi tên, hai nhóm thanh niên tụ tập và sử dụng nhiều hung khí tham gia hỗn chiến khiến một người tử vong. Vụ việc khiến 18 người bị truy tố về tội “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”.

Toàn cảnh phiên xét xử.

Ngày 28/9, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử Lê Văn Thành (SN 1987, ngụ TX. Phú Mỹ) cùng 17 đồng phạm về tội “giết người” và "gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, bực tức vì bị Nguyễn Thành An (SN 1988) gọi là Tình "điên", nên Nguyễn Văn Tình (SN 1984) có ý định tìm An để đánh.

Khoảng 16 giờ ngày 29/1, biết An ngồi nhậu tại một bè hào ở TX. Phú Mỹ nên Tình rủ Nguyễn Văn Đông đi cùng. Đến nơi, thấy An đang ngồi cùng Lê Văn Thành, Nguyễn Đức Tú và một số người khác, nhưng do có quen biết Tú nên cả hai cùng vào ngồi nhậu chung.

Lúc nhậu, giữa An và Tình xảy ra tranh cãi về tên gọi Tình "điên". Đông ngồi bên cạnh liền đấm vào mặt An. Thấy vậy Thành liền xông đến đánh Đông giải vây. Bị đánh, Đông gọi điện cho Nguyễn Băng Vũ nhờ giúp. Vũ gọi thêm Nguyễn Văn Triều, Đỗ Tấn Công hỗ trợ. Đến bè hào, cả ba lao vào tấn công An và Thành gây thương tích. Được người trên bè can ngăn nên nhóm của Tình bỏ về, nhưng vẫn hẹn đánh nhau tiếp.

Nhóm của Tình về đến nhà thì gặp Kiên Thia Rinh (SN 1988) đang nhậu cùng Cao Văn Hách và 2 người khác nên kể lại sự việc. Cả nhóm 9 người bàn tính kế hoạch và đi mua 2 cây rựa, 4 con dao để chuẩn bị đi đánh An. Trong khi đó, An và Thành gặp và rủ thêm 8 người khác rồi cùng nhau chuẩn bị nhiều rựa, dao tự chế, cây ba chĩa để chuẩn bị đánh nhau.

Khoảng 18h30 cùng ngày, nhóm Tình kéo đến quán cơm của An. Thấy Thành đứng trước quán nên Công cầm 2 cây rựa lao đến chém. Thành chạy vào trong nhà và cả nhóm cầm hung khí phản công làm 2 người trong nhóm của Tình bị thương và bỏ chạy.

Nhóm của An đuổi kịp và lao vào tấn công khi thấy Hách đang chở Rinh. Rinh dùng hung khí đỡ đòn, Hách bị mất lái đâm vào chậu cây nên cả hai té ngã. Lúc này Nguyễn Văn Mừng và Trần Anh Hào (nhóm của An) tấn công Hách bị thương. Khi Hách nói chỉ là lái xe không biết gì nên hai đối tượng mới ngừng tay. Rinh đứng dậy bỏ chạy thì bị Trần Đức Duy cầm rựa chém, Thành cầm chĩa đâm và An xông đến chém 2 nhát. Rinh tiếp tục bỏ chạy thì bị Nguyễn Hồng Huy chém thêm 1 nhát trúng vào đùi trái.

Thấy Rinh nằm trên quốc lộ, miệng chảy ra nhiều máu, Trần Duy Phong và Hào đã kéo nạn nhân vào sát dải phân cách. Người dân sau đó đưa Rinh đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKSND tỉnh để điều tra bổ sung, làm rõ tội danh của các bị cáo.

Từ kết luận điều tra và các chứng cứ, VKSND tỉnh đã truy tố 18 đối tượng có liên quan trong vụ án. Cụ thể, Lê Văn Thành bị truy tố về tội “giết người” theo khoản a, n điều 123.

Các bị can Nguyễn Hồng Huy, Trần Đức Duy, Nguyễn Văn Mừng, Nguyễn Thành An bị truy tố về tội "giết người" theo khoản n điều 123 Bộ luật Hình sự.

Riêng 13 bị can gồm: Nguyễn Công Đức (SN 2003), Nguyễn Quang Linh (SN 2003), Nguyễn Văn Tình (SN 1984), Đặng Văn Đông (SN 1991), Bùi Tấn Bảo (SN 1999), Nguyễn Băng Vũ (SN 1997), Lê Chí Bảo (SN 1998), Cao Văn Hách (SN 1995), Trận Anh Hào (SN 1996), Trần Duy Phong (SN 1998), Lương Minh Vào (SN 1995), Đỗ Tấn Công (SN 1991), Nguyễn Văn Triều (SN 1996) bị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Qua xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX nhận định, 10 bị cáo nhóm của An đã thống nhất và chuẩn bị vũ khí để đi đánh nhau với nhóm của Tình. Hậu quả làm thương tích cho 2 người trong lúc hỗn chiến. Cả 10 bị cáo cũng thống nhất việc dùng hung khí đuổi theo để đánh nhóm Tình gây hậu quả 1 người chết. Do đó, có căn cứ xác định các bị cáo phạm tội nặng hơn mức mà VKSND tỉnh truy tố. HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, xác định rõ lại tội danh tương xứng với hành vi của các bị cáo.

