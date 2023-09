Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tổ liên gia an toàn PCCC

Tối ngày 10/9, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với UBND TT.Phước Bửu tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tại tổ liên gia an toàn PCCC số 1, KP.Thạnh Sơn, TT. Phước Bửu.

Khi phát hiện đám cháy các thành viên tổ liên gia an toàn PCCC đã phá khoá cửa căn nhà bị cháy để xử lý đám cháy

Tham gia buổi diễn tập có hơn 40 người là cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an huyện Xuyên Mộc), Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), cán bộ UBND TT.Phước Bửu và các thành viên tổ liên gia an toàn PCCC số 1.

Tình huống giả định được đặt ra: Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, tại nhà số 48 Bạch Đằng, TT. Phước Bửu do ông Lê Đình Công làm chủ hộ xảy ra cháy. Nguyên nhân cháy là do chập điện, đám cháy nhanh chóng lan nhanh, tạo nhiều khói dày đặc lan ra toàn bộ khu vực và bao trùm toàn bộ không gian trong nhà, che kín đường, lối thoát nạn. Khi xảy ra cháy, trong nhà có 1 người lớn bị mắc kẹt.

Khi phát hiện ra cháy, chủ hộ đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy phun vào đám cháy. Tuy nhiên, do đám cháy đã lớn nên không thể khống chế, chủ hộ đã hô hoán. Sau khi nghe được tiếng hô hoán báo cháy, gia đình nhà kế bên đã nhanh chóng bấm chuông báo cháy. Đồng thời, hô hoán báo động cho các hộ dân trong tổ liên gia khẩn trương mang theo các trang thiết bị, phương tiện được trang bị tại hộ gia đình chạy ra ngoài đường.

Các thành viên tổ liên gia an toàn PCCC di chuyển đồ đạc ra khỏi căn nhà bị cháy

Khi thấy đèn báo cháy sáng cùng tiếng hô hoán mọi người trong thành viên tổ liên gia đã xác định được nhà bị cháy là nhà số 48. Ngay lập tức, dưới sự chỉ đạo của tổ trưởng tổ liên gia đã phân công nhiệm vụ cho từng người nhanh chóng tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lãnh đạo UBND TT.Phước Bửu sau khi tiếp nhận thông tin đã điều động lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, y tế nhanh chóng xuống hiện trường để phối hợp tổ chức cứu người, chữa cháy nhằm bao vây khống chế và dập tắt đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng được huy động tới hiện trường nắm tình hình, tiếp nhận quyền chỉ huy nhanh chóng tổ chức trinh sát, tìm người người bị nạn và kiểm tra tình trạng đám cháy, nhanh chóng triển khai đội hình 2 lăng B phun nước, chống cháy lan, dập tắt đám cháy. Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn không gây thiệt hại về người.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy

Buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra tại tổ liên gia PCCC, khu dân cư, nơi tập trung đông người.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-NGUYỄN THẮNG