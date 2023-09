Công an huyện Đất Đỏ tuyên truyền Luật An toàn giao thông

Sáng 18/9, Công an huyện Đất Đỏ tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông cho 1.100 em HS trường THPT Võ Thị Sáu.

Tại buổi tuyên truyền, các em HS được nghe Thượng úy Đinh Quang Hoàn, Đội Cảnh sát trật tự Công an huyện thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện; nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông; hậu quả, di chứng, hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội; một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến; giới thiệu các quy tắc khi tham gia giao thông; kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đúng pháp luật.

THANH NGHI