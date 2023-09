Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại Công an tỉnh

Ngày 11/9, Đoàn kiểm tra thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) do Đại tá Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động làm trưởng đoàn đã làm việc với Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) năm 2023, tại Công an tỉnh với 5 chuyên đề.

Đại tá Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động làm việc với Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Phùng Văn Chiến, cho biết, đợt kiểm tra nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng công tác của lực lượng CSCĐ từ Trung ương đến địa phương, cũng như việc triển khai lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu của công an các địa phương và các thường trực thuộc Bộ Công an.

Trong đó, đoàn tổ chức kiểm tra 5 chuyên đề, gồm: công tác tham mưu triển khai thực hiện các văn bản, chương trình, kế hoạch; công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật, canh gác bảo vệ mục tiêu, bảo vệ hàng đặc biệt; công tác huấn luyện nghiệp vụ CSCĐ, quản lý sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện và khả năng sử dụng, vận hành; công tác quản lý, nuôi dưỡng, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ. Từ đó, đánh giá chất lượng, hiệu quả trong các mặt công tác, cũng như những khó khăn vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện để hướng dẫn kịp thời nhằm thống nhất trong toàn hệ lực lượng.

Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị Công an tỉnh phân công các đồng chí có liên quan đến công tác kiểm tra cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan, chuẩn bị sân bãi để tập hợp kiểm tra quân số, nghiệp vụ quân sự - võ thuật – đội hình CSCĐ. Về phía đoàn công tác, đồng chí đề nghị phân công rõ ràng, kiểm tra tỉ mỉ, hướng dẫn kịp thời để có căn cứ bổ sung, hoàn thiện các mẫu và biên bản kiểm tra, từ đó kịp thời báo cáo lãnh đạo kết luận và kết thúc đợt kiểm tra.

