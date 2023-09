Bắt giam đối tượng đột nhập nhà hàng xóm trộm tài sản

Ngày 20/9, Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Bình (32 tuổi, nơi ở phường 12, TP.Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/9, anh V. N. T (32 tuổi, trú tại đường Đô Lương, phường 12) phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản gồm 8,8 triệu đồng và một số đồ trang sức bằng vàng, bạc.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Bình.

Từ hình ảnh ghi nhận trong camera, anh T. nghi ngờ Bùi Văn Bình là hàng xóm của mình đã lấy trộm số tài sản nói trên nên đến cơ quan công an trình báo. Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Vũng Tàu mời Bình đến làm việc. Tại cơ quan công an Bình khai nhận, do không có tiền tiêu xài và biết được thông tin gia đình anh T. đi về quê nên đã leo tường rào vào nhà hàng xóm để trộm tài sản.

Ngoài ra, Bình còn khai nhận, vào khoảng tháng 7 đến tháng 8, đối tượng đã 2 lần đột nhập nhà người hàng xóm khác để trộm 1 máy tính xách tay, một số dây chuyền, nhẫn vàng và khoảng 3 triệu đồng tiền mặt.

Tin, ảnh: SƠN KHÊ