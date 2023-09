AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 11/9/2023

Thiếu niên 15 tuổi tàng trữ ma túy

Ngày 11/9, Công an TX.Phú Mỹ tạm giữ Lê Xuân Trường (SN 2000, ngụ TX.Phú Mỹ) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Theo điều tra, chiều 9/9, các trinh sát Công an TX. Phú Mỹ bắt quả tang N.M.T (SN 2008, quê Vĩnh Long) đang tàng trữ ma tuý tại KP.Tân Phú, phường Phú Mỹ, tang vật thu giữ gồm 2 gói ma tuý tổng hợp dạng đá và 1 ĐTDĐ.

Mở rộng điều tra, Công an TX.Phú Mỹ bắt giữ thêm Lê Xuân Trường (SN 2000) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh N.M.T và tạm giữ hình sự đối với Trường. (Trần Tiến)

Xác minh vụ trộm cắp tài sản

Ngày 11/9, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra, xác minh vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Hòa Hiệp. Trước đó, ngày 10/9, ông N.T.T (SN 1983, ngụ xã Hòa Hiệp) đến cơ quan công an trình báo bị mất trộm cây mai có tuổi đời khoảng 26 năm, hiện đang được trồng tại nhà ông L.Đ.L (SN 1987) cùng ngụ tại địa phương. Qua xác minh, ông L. cho biết trước đó có mua cây mai từ Trần Duy Mạnh (SN 1996) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1992). Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ, tiếp tục xác minh xử lý theo quy định. (Hàn Lập)

Đánh bạc

Ngày 11/9, Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục điều tra Lình A Phúc (SN 1958, trú tại huyện Châu Đức), Lý Sy Múi (SN 1962, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi đánh bạc và Võ Viết Ánh Linh (SN 1985, trú tại TP.Vũng Tàu, trợ lý quản lý Casino) về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi bài Baccarat và Roulette (cò quay) ăn tiền, xảy ra tại Casino Monte Carlo Club (khách sạn P.H, đường Trần Hưng Đạo, phường 1). (Sơn Khê)

Tông vào xe máy kéo, 1 người tử vong

Đó là hậu quả của vụ TNGT xảy ra tại Km03 + 200 đường Hội Bài - Đá Bạc, thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba (huyện Châu Đức). Theo Công an huyện Châu Đức, xe mô tô biển số 17H6-36.. do ông H. A (SN 1972, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe máy kéo (không biển số), do ông N.Đ.L (SN 1982, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển. Vụ tai nạn làm ông H.A. tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ TNGT đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. (Phước An)