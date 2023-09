AN NINH - TRẬT TỰ

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 29/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Trần Văn Thọ (SN 1987, chỗ ở hẻm số 1, đường Hoa Lư, phường 12, TP.Vũng Tàu) và Bùi Thanh Tài (SN 1983, trú tại TP. Vũng Tàu) cùng với 2 người khác nhậu tại nơi ở của Thọ thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thọ, Tài cùng một số đối tượng khác dùng dao Thái lan, mã tấu, ống tuýp sắt đánh 2 bạn nhậu gây thương tích. (Trí Nhân)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 29/9, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Tô Văn Hào (SN 1990, trú tại tỉnh Đồng Nai) cùng Lê Đức Thuần (SN 1991, trú tại tỉnh Đồng Nai) đến Công ty TNHH Junwoo Vina (KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) mua thân máy sản xuất lưới đã hư hỏng. Khi đến nơi, Hào và Thuần dùng thủ đoạn gian dối để làm sai lệch kết quả cân nặng của máy sản xuất lưới nhưng bị công ty phát hiện và báo cơ quan công an. (Phước An)

Va chạm khi qua đường, 1 người bị chém trọng thương

Công an TX. Phú Mỹ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trần Minh Trí (SN 2000), Phạm Văn Hiển (SN 1993) và Bùi Kim Cường (SN 1996, cùng ngụ xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 26/6, một nhóm đối tượng gồm 6 thanh niên cầm hung khí (dao, mã tấu) đi bằng 3 xe máy đến quán hột vịt lộn tại thôn Tân Long, xã Châu Pha tấn công anh N.H.V (SN 1984) và đập phá đồ đạc trong quán. Hậu quả anh V. bị chém thương tích nặng ở bàn tay trái phải nhập viện cấp cứu.

Các đối tượng gây án bỏ trốn ngay sau đó. Nhận được tin báo, Công an xã Châu Pha phối hợp cùng Công an TX.Phú Mỹ điều tra, truy xét nhóm đối tượng gây án. Người nhà anh V. trình bày, vào tối cùng ngày, anh V. khi đi qua đường vệ sinh thì xảy ra va chạm với một thanh niên. Khoảng 5 phút sau, thanh niên này quay lại cùng các đối tượng khác dùng hung khí tấn công nạn nhân.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Trí là người xảy ra va chạm với nạn nhân sau đó kéo đồng bọn đến gây án. Đến 27/6, cơ quan công an đã khởi tố Trí về hai hành vi trên, đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra. (Trần Tiến)

Trộm tài sản

Ngày 29/9, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, chị N.T.N (SN 1994, trú tại huyện Long Điền) đi chợ Long Hải (KP.Hải Bình, TT. Long Hải), để điện thoại iPhone 12 promax trong túi áo. Sau đó ít phút, chị N. phát hiện chiếc điện thoại “không cánh mà bay”.

.Ngày 29/9, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra tại TP.Vũng Tàu. Trước đó, lực lượng chức năng Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển và Công an phường 2 (TP. Vũng Tàu) bắt quả tang V.T.C (SN 1993, trú tại TP. Vũng Tàu) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại hẻm 87 đường Phan Chu Trinh, phường 2. Tang vật thu giữ gồm 2 gói nhỏ nilon được hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Sơn Khê-Phước An)