AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 8/9, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra tại căn nhà không số thuộc tổ 10, KP. Bến Đình, phường Mỹ Xuân. Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Mỹ Xuân bắt quả tang Huỳnh Thanh Hoàng (SN 1981, trú tại TX. Phú Mỹ) tàng trữ trái phép 7 gói nhỏ nilon hàn kín có chứa chất kết tinh màu trắng (đối tượng khai là ma túy đá). (Nguyễn Văn)

Ghi số đề

Ngày 8/9, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Phạm Thị Lụa (SN 1981, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Tại cơ quan công an Lụa khai nhận, khoảng 14 giờ ngày 30/8, Lụa ghi số đề cho nhiều người tại nơi ở bằng hình thức trực tiếp và qua tin nhắn điện thoại. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 1 ĐTDĐ, 6 tờ phơi đề và số tiền 7 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 8/9, Công an huyện Châu Đức cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức Công an tỉnh vận động đối tượng truy nã Bùi Ngọc Nhật Anh (SN 1994, trú tại huyện Châu Đức) theo quyết định truy nã ngày 10/5/2023, của Công an huyện Châu Đức về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ra đầu thú. (Sơn Khê)

Truy tìm đối tượng gây án

Quá trình điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 9/6/2023, tại trước chung cư Sơn Thịnh, đường Lê Hồng Phong nối dài, phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu), Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu xác định đối tượng nghi vấn gây án với lai lịch sau: Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1997, HKTT 324/2/5 đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu). Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện đối tượng có đặc điểm như trên báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu hoặc công an địa phương nơi gần nhất (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0937380078 gặp điều tra viên Nguyễn Quốc Tiến).