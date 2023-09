4 bị cáo lãnh 39 năm tù vì tổ chức đánh người do mâu thuẫn kinh doanh vận tải

Ngày 26/9, TAND tỉnh mở phiên xét xử tuyên phạt Phạm Minh Hoàng (SN 1991) 8 năm tù, Ngô Đức Lâm (SN 2001) 13 năm tù, Võ Trọng Ân (SN 1999) 11 năm tù và Phạm Trung Vinh (SN 1993, đều ngụ huyện Xuyên Mộc) 7 năm tù cùng về tội “giết người”. Buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho nạn nhân hơn 825 triệu đồng.

Các bị cáo bị tuyên phạt 39 năm tù vì tội "giết người" do mâu thuẫn trong kinh doanh vận tải.

Theo cáo trạng, gia đình của Hoàng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tuyến TP.HCM - huyện Xuyên Mộc. Quá trình hoạt động, Hoàng cho rằng nhà xe của mình thường bị nhà xe của ông N.T.C. (SN 1988, ngụ huyện Xuyên Mộc) giành khách, nên có ý định thuê người đánh ông C.

Hoàng nhờ Vinh (là chú họ) tìm người giúp. Vinh giới thiệu Lâm cho Hoàng và thỏa thuận tiền công 40 triệu đồng để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Lâm gọi điện rủ Ân tham gia và được người này đồng ý. Hoàng còn cung cấp cho Lâm thông tin số điện thoại đặt xe, thời gian, tuyến đường xe ông C. chạy. Hướng dẫn Lâm giả làm khách đặt xe mang theo hành lý nặng nhằm tạo tình huống để có cơ hội đánh ông C.

Tối 27/9/2022, Lâm gọi điện thoại cho ông C. đặt vé và hẹn đón vào rạng sáng ngày hôm sau. Đến hẹn, Lâm cùng Ân đứng đợi với thùng xốp bên đường. Thấy khách có hành lý cồng kềnh nên ông C. bước xuống giúp mang thùng xốp lên xe. Lâm liền rút súng hướng ông C. bóp cò 3 lần nhưng không nổ. Ông C. bỏ chạy lên xe đóng cửa thì các đối tượng cầm dao và bình xịt hơi cay chặn trước đầu xe, đe dọa không cho tiếp tục chạy tuyến đường này.

Biết hành động thất bại, Hoàng chuyển cho Lâm gần 10 triệu đồng và yêu cầu tiếp tục đánh ông C. Đến ngày 10/10/2022, để tránh bị nghi ngờ, Lâm nhờ chị H. đặt xe giúp, rồi cùng Ân mang theo bình xịt hơi cay và 2 con dao chờ sẵn. Thấy 2 hành khách đón xe nơi vắng vẻ, ông C. nghi ngờ nên yêu cầu chạy theo đến khu vực gần UBND xã Bưng Riềng để lên xe.

Lúc này, trên xe có ông T. (ngụ huyện Xuyên Mộc, khách quen của nhà xe) đã xuống giúp ông C. bê thùng xốp của khách lên xe. Lâm nhìn nhầm ông T. là anh C. nên xông tới dùng dao đâm 2 nhát và dùng bình xịt hơi cay đánh vào người ông T. Kết quả giám định thương tích ông T. bị tổn thương với tỉ lệ lên đến 90%.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN