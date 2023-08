Xử phạt đối tượng đăng thông tin sai sự thật

Ngày 2/8, Công an huyện Xuyên Mộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối với N.G.M (SN 1994, trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) về hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook gây hoang mang dư luận.

Thông tin sai sự thật M. đăng trên Facebook.

Trước đó, ngày 30/7, M. dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải lên nhóm Bình Châu (Since_2014) với nội dung: "Mọi người ơi, khoảng 21 giờ 30 phút mình trên đường đi chơi về từ Bưng Riềng về rừng Bình Châu có cướp nha…".

Sau đó, ngày 31/7, M. tiếp tục dùng tài khoản Facebook của mình đăng tải lên nhóm Bình Châu (Since_2014) bài viết với nội dung: “Tối qua bị rừng Bình Châu. Tối nay, bị cướp trên đường về Bà Tô (huyện Xuyên Mộc). Thời điểm này cẩn thận nha mọi người, buồn không dám về nhà không dám ba mẹ lo" kèm theo 2 hình ảnh bị thương tích ở tay.

Sau khi nhận được thông tin Công an xã Bình Châu đã mời M. lên làm việc. Tại cơ quan công an, M. khai nhận, những thông tin mà M. đăng tải lên mạng xã hội Facebook là do bản thân bịa ra nhằm mục đích gây sự chú ý của mọi người. M. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Đồng thời, Công an xã Bình Châu đã yêu cầu M. xóa các bài viết sai sự thật và đính chính thông tin, cam kết không tái phạm.

SƠN KHÊ