Xử lý nghiêm hành vi mua bán, sử dụng giấy tờ giả

Thời gian gần đây, tình trạng mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT và tạo điều kiện cho các loại tội phạm khác.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ lấy lời khai của Thịnh.

Dễ dàng làm giấy tờ, tài liệu giả

Đã bán hết 3 thửa đất ở phường Phú Mỹ và phường Tân Phước (TX.Phú Mỹ) nhưng Nguyễn Bá Thịnh (SN 1982, trú tại TX.Phú Mỹ) vẫn giữ lại bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Do cần tiền đầu tư đất, từ tháng 8/2021, đến tháng 9/2022, Thịnh lên mạng tìm người làm giả GCQSDĐ dựa trên các bản photo, với giá 10 triệu đồng/sổ để cầm cố, vay nợ của nhiều người.

Do thua lỗ, hết khả năng trả lãi và nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nên Nguyễn Bá Thịnh đến Công an TX.Phú Mỹ tự thú. “Sau khi liên hệ số điện thoại đăng trên mạng, tôi chỉ cần gửi hình ảnh, thông tin sổ đỏ cần làm qua zalo là có thể làm giấy tờ giả”, Thịnh khai tại cơ quan công an.

Hiện nay, chỉ cần lên mạng Internet gõ từ khóa “làm giả giấy tờ” sẽ tìm được hàng trăm trang, nhóm làm bằng cấp, giấy tờ giả (bằng cấp, GPLX, giấy khám sức khỏe…) cùng cam kết chất lượng như thật, với giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài chục triệu đồng.

Đặc biệt, thời gian gần đây, cơ quan chức năng siết chặt công tác đăng kiểm xe cơ giới, dẫn đến một số người đặt mua giấy kiểm định giả để đối phó cơ quan chức năng. “Xe ô tô hết hạn đăng kiểm, nên tôi để ở nhà không dám đi lại. Khi lướt facebook thấy có tài khoản đăng làm giấy tờ đăng kiểm, tôi liên hệ làm để tiện đi lại chứ không nghĩ sử dụng giấy tờ giả này là vi phạm pháp luật”, bà Nguyễn Ngọc G., người sử dụng giấy tờ giả giải thích.

Giấy CNQSDĐ Thịnh đặt làm giả.

Triệt phá nhiều đường dây làm giấy tờ giả

Thời gian qua, Công an tỉnh chủ động đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây làm giấy tờ giả có quy mô lớn, liên tỉnh, đứng sau các bài viết quảng cáo nhận làm các loại bằng cấp, giấy khám sức khỏe, GPLX giả…trên mạng xã hội. Qua đó, công an đã thu giữ hàng ngàn giấy tờ, tài liệu giả giấy khám sức khỏe; văn bằng, chứng chỉ của các trường ĐH, CĐ, TC nghề; giấy tờ, hồ sơ đăng ký thi sát hạch lái xe; dấu tên bác sĩ, dấu xác nhận bệnh lý, dấu chức danh và nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ để làm giả giấy tờ...

Một đối tượng làm giấy tờ giả vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ khai nhận, khi khách có nhu cầu sẽ cung cấp họ tên, năm sinh, các loại giấy tờ cần làm giả rồi gửi qua zalo. Sau khi làm xong, đối tượng sẽ gửi đến tiệm photocoppy hoặc xe ôm để giao cho khách hàng.

6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị chức năng Công an tỉnh đấu tranh, xử lý 4 vụ với 4 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tập trung tại TP. Vũng Tàu, TX.Phú Mỹ.

Mặc dù được quảng cáo giống thật đến 99%, thậm chí 100%, nhưng cơ quan chức năng luôn có cách thức để phân biệt các loại giấy tờ giả. Cùng với đó, với việc không ngừng áp dụng cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, người dân không mất nhiều thời gian khi làm giấy tờ, thủ tục. Do đó, người dân không cần thiết phải tìm đến các đường dây làm giả giấy tờ, vì như vậy là vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong các loại giao dịch dân sự mua bán, vay mượn, thuê mướn… có giá trị lớn, tránh trở thành nạn nhân trong những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng giấy tờ giả. Đồng thời, khi phát hiện các vụ việc, đối tượng có hành vi nói trên, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết.

Thượng tá Đặng Văn Hồng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết, khi đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn vì giao dịch làm giấy tờ giả thường thông qua mạng Internet. Việc mua bán, vận chuyển giữa khách hàng và đối tượng qua bưu cục, người giao hàng mà không gặp nhau trực tiếp. Tuy công tác xác minh, điều tra mất nhiều thời gian, nhưng lực lượng công an lần theo dấu vết tội phạm xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

“Người dân không được mua, bán và sử dụng giấy tờ giả. Khi sử dụng giấy tờ giả, nếu bị phát hiện thì mức độ xử lý sẽ nặng hơn”, Thượng tá Đặng Văn Hồng khuyến cáo.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN -THÀNH TRUNG