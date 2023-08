Thiện Soi chối tội, kêu oan tại tòa

Sau khi nghe đại diện VKSND TX.Phú Mỹ công bố cáo trạng truy tố mình và con trai về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “rửa tiền”, bị cáo Thiện lớn tiếng kêu oan và phủ nhận cáo buộc mà cáo trạng nêu.

Bị cáo phản bác toàn bộ nội dung cáo trạng.

Ngày 23/8, TAND TX. Phú Mỹ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi, SN 1965) và Lê Thái Phong (con Thiện soi, SN 1992, cùng trú TX. Phú Mỹ).

Theo cáo trạng của VKSND TX. Phú Mỹ, từ năm 2018 – 2020, cha con Thiện Soi đã cho 9 người vay tổng số tiền hơn 322 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109% - 146%/năm. Thiện và Phong đã thu tổng số tiền các khoản gốc hơn 277 tỷ đồng, tổng số tiền lãi các khoản vay hơn 124 tỷ đồng. Tổng số tiền mà hai cha con Thiện thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" gần 100 tỷ đồng.

Sau đó, Thiện và Phong đã thực hiện hành vi “rửa tiền” bằng hình thức sử dụng hơn 59 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng vào việc chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của người những người vay.

VKSND TX. Phú Mỹ truy tố cha con Thiện soi về tội “rửa tiền” theo điểm a, b khoản 3 điều 324 của Bộ luật Hình sự (BLHS) với khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù. Và tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 điều 201 của BLHS với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm.

Sau khi nghe đại diện VKS công bố cáo trạng, bị cáo Thiện cho rằng nội dung cáo trạng truy tố mình là sai hoàn toàn. “Bị cáo bị oan, không thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng. Viện kiểm sát truy tố bị cáo là sai hoàn toàn. 9 người vay của bị cáo với mức lãi suất chưa tới 12%/năm nên không phải là vay lãi nặng. Bị cáo mong HĐXX phán xử đúng quy định pháp luật”, bị cáo Thiện kêu oan.

Vay tiền gốc hơn 68,5 tỷ, lãi gần 58,3 tỷ đồng

Tại phiên toà, bị cáo Thiện cho biết bị cáo cho nhiều người vay tiền từ những năm 2015 đến đến lúc bị bắt tạm giam vào năm 2020. Khi vay tiền, hai bên tự thoả thuận với nhau để làm hợp đồng và lãi suất theo quy định pháp luật. Theo đó, ông Thiện cho vay với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày với số tiền ông này có và 3.500 đồng/triệu/ngày đối với số tiền ông Thiện đi vay rồi cho người khác vay lại. “Các khoản vay kéo dài trong nhiều năm không dứt điểm bởi khi khoản vay trước chưa trả hết thì người ta lại vay tiếp các khoản sau”, bị cáo Thiện nói.

Buổi đầu của phiên xét xử, HĐXX tập trung làm rõ các khoản vay và lãi mà ông Lưu Ngọc Tư (SN 1980, ngụ TX. Phú Mỹ) vay Thiện Soi. Theo bị cáo Thiện, bị cáo là anh em thân thiết với ông Tư nên nhiều lần cho vay để đáo hạn ngân hàng. Bị cáo Thiện cũng không nhớ hết các khoản vay và lãi mà ông Tư đã vay, những số liệu này luật sư sẽ trinh bày với HĐXX. "Quá trình cho vay, bị cáo có cấn nợ một số thửa đất của ông Tư", bị cáo Thiện nói.

Trong khi đó, ông Tư cho biết vay mượn ông Thiện các khoản vay với lãi suất từ 3.000 -3.500 đồng/triệu/ngày, thậm chí có lúc lên tới 4.000 đồng/triệu/ngày. Vợ chồng ông thế chấp các khoản vay bằng nhiều lô đất của gia đình. Tại toà, vợ chồng ông Tư cho biết chỉ vay Thiện Soi khoảng 40 tỷ đồng chứ không phải hơn 68,5 tỷ đồng như cáo trạng nêu. Đồng thời mong muốn sẽ được nhận lại các thửa đất đã cấn nợ và cam kết trả lại tiền gốc và lãi các khoản vay của bị cáo Thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, ông Tư đã nhiều lần vay tiền của Thiện với mức lãi suất cao. Đến đầu năm 2018 đối chiếu số tiền vay mượn nợ, ông Tư còn nợ Thiện tổng số tiền hơn 39,5 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến 2020, ông Tư tiếp tục vay tiền của Thiện thêm 5 lần với tổng số tiền là 29 tỷ đồng. Tổng số tiền ông Tư đã vay của Thiện hơn 68,5 tỷ đồng. Tất cả các khoản vay trên Thiện tính lãi suất từ 3.000 – 3.500 đồng/1 triệu/1 ngày, thời hạn trả tiền lãi và gốc là 10 ngày một lần.

Trong quá trình vay tiền, ông Tư đã trả cho Thiện cả tiền gốc và lãi hơn 126,8 tỷ đồng bằng tiền mặt và các thửa đất cấn nợ. Trong đó, số tiền gốc là hơn 68,5 tỷ đồng và tiền lãi gần 58,3 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà Thiện thu lợi bất chính khi cho vợ chồng ông Tư vay tiền hơn 46,6 tỷ đồng. Hiện ông Tư còn nợ Thiện 18,5 tỷ đồng.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Xuyến và vợ là Nguyễn Thị Nhài Linh vay Thiện 45,3 tỷ đồng với mức lãi suất là 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Trong quá trình vay tiền, vợ chồng ông Xuyến đã trả cho Thiện hơn 7,8 tỷ đồng. Đồng thời chuyển nhượng thửa đất có diện tích 510m2 gắn liền với một căn biệt thự và các tài sản trong đó tại TP. Vũng Tàu để cấn trừ tổng số tiền gốc và lãi còn nợ hơn 51,8 tỷ đồng. Tổng số tiền vợ chồng ông Xuyến đã thanh toán cho Thiện hơn 59,6 tỷ đồng. Trong đó tiền gốc là 45,3 tỷ đồng và tiền lãi hơn 14,3 tỷ đồng. Số tiền mà Thiện thu lợi bất chính khi cho vợ chồng ông Xuyến vay tiền hơn 11,4 tỷ đồng.

Liên quan trong vụ án, cáo trạng xác định nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà (SN 1976, vợ diễn viên K.Q) và bà Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1968) cho Thiện vay nhiều lần với số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi suất là 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tức là 109,5%/1 năm và thu lợi bất chính trên 30 triệu đồng. Ngày 7/4/2021 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan về tội: “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài trong nhiều ngày tới.

