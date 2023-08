Ngăn ngừa thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Vì mâu thuẫn nhỏ, nhiều thanh, thiếu niên sẵn sàng sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết. Hành vi này đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Lực lượng công an đã và đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ xử lý, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật này.

Khu vực trước siêu thị Mega Market (đường 2/9, phường 11, TP. Vũng Tàu) nơi nhóm của Anh Th. cùng 15 đối tượng khác hẹn gặp nhóm của Tiến để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 17/7, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục xử lý vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, anh L.H.M. (SN 2005, trú tại TP.Vũng Tàu) đang ngủ tại nhà anh Đ.T.B. (SN 2006, ở hẻm 189 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam) thì một nhóm nam thanh niên chưa rõ lai lịch dùng dao tự chế xông vào chém M. gây thương tích với tỷ lệ 15%. Cha của B. là ông Đ.T.T. (SN 1970) ra can ngăn cũng bị nhóm này chém gây thương tích với tỷ lệ 4%.

Qua điều tra, Công an TP.Vũng Tàu mời 5 đối tượng đến cơ quan làm việc. Tại đây, các đối tượng thừa nhận cùng một số đối tượng khác thực hiện hành vi trên. Công an TP.Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Xuân Vinh Tiến (SN 2004, trú tại tỉnh Ninh Thuận) về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Lực lượng công an tiếp tục điều tra, xử lý những đối tượng còn lại.

Trước đó, tối 29/6, Lê Quốc Anh Th. (SN 2006, ngụ phường Thắng Tam) thấy Lê Xuân Th. (SN 2007, phường 10) chở bạn gái của mình đi chơi nên chặn xe đánh Xuân Th. Đến ngày 2/7, Xuân Th. cùng người tên Tiến, Thanh Phát, Bá Trường, Nhật Kiên và một người khác (không rõ nhân thân, lai lịch) đánh nhau với Anh Th., Gia Bảo (chưa rõ nhân thân lai lịch) tại khu vực cổng khu Khang Linh, phường 10.

Đến khoảng 0 giờ ngày 4/7, Anh Th. cùng 15 đối tượng khác chuẩn bị gạch đá, bom xăng hẹn gặp nhóm của Tiến (chưa rõ nhân thân lai lịch, bạn của Xuân Th.) tại khu vực siêu thị Mega Market, phường 11 để đánh nhau. Khi lực lượng công an tới hiện trường, các đối tượng liền bỏ chạy, bỏ lại 2 cây sắt bằng kim loại dài 1,32m có lưỡi răng cưa sắc nhọn hình lưỡi liềm.

Sử dung biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Vũng Tàu triệu tập Anh Th., Minh Nhật, Quốc Bảo, Duy Khương, Thiên An, Chấn Khang, Xuân Th., đến cơ quan công an làm việc, đồng thời tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP.Vũng Tàu, 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn xảy ra 8 vụ gây rối trật tự công cộng, 13 vụ cố ý gây thương tích. Các đối tượng trong vụ việc tuổi đời còn rất nhỏ, nhưng khi xảy ra mâu thuẫn “vặt” như cãi nhau qua mạng, cãi nhau với bạn gái của đối phương… đã thể hiện tính côn đồ sử dụng hung khí nguy hiểm để hỗn chiến.

Tương tự, khoảng 21 giờ, ngày 27/5, tại khu vực đường 2/9 (gần cổng khu Khang Linh, phường 10) có 2 nhóm đối tượng đi trên nhiều xe máy sử dụng bom xăng, dao phóng lợn, mã tấu rượt đuổi nhau. Một nhóm liên tục dùng bom xăng ném vào đối thủ. Nhóm còn lại đi trên 3-4 xe máy cầm mã tấu, dao phóng lợn đuổi theo nhóm ném bom xăng. Sau đó, 2 nhóm rượt nhau rẽ vào đường Bình Giã, phường 10. Ngay trong đêm, Công an TP.Vũng Tàu, Công an phường 10 đã tiếp nhận thông tin, triển khai biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra, xử lý các đối tượng trên.

Đây chỉ là 3 vụ trong số rất nhiều vụ gây rối trật tự công cộng của thanh, thiếu niên xảy ra trên địa bàn TP.Vũng Tàu trong thời gian gần đây. Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TP.Vũng Tàu (gọi tắt là BCĐ 138), Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết, trước đây điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí của thanh, thiếu niên diễn ra tại khu vực Bãi Cát Vàng, phường 9, thì nay chuyển đến địa điểm ở phường 10, 11, 12. Mâu thuẫn xuất phát từ những chuyện nhỏ nhặt nhưng các nhóm đối tượng lên mạng lôi kéo, rủ rê thêm nhiều người sử dụng hung khí nguy hiểm (cây ba chĩa, dao phóng lớn, “bom xăng”…) để giải quyết mâu thuẫn khiến dư luận hoang mang.

Thượng tá Nguyễn Văn Luyện nhấn mạnh, thời gian tới, BCĐ 138 TP.Vũng Tàu tập trung triển khai công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm sâu rộng đến toàn bộ hệ thống chính trị. Hiện nay, ngoài tổ tuần tra của công an các phường, xã, Công an TP.Vũng Tàu duy trì 2 tổ (CSCĐ Công an tỉnh và CSGT Công an TP.Vũng Tàu) thường xuyên tuần tra ban đêm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng như an ninh trật tự về đêm.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN