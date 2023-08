Lãnh 31 năm tù vì mua bán ma túy

Ngày 30/8, TAND tỉnh mở phiên xét xử tuyên phạt Lê Công Thành (SN 1992) 20 năm tù, Nguyễn Thanh Tâm (SN 1983, cùng ngụ TP.Vũng Tàu) 9 năm tù và Hồ Khang Văn (SN 1997, trú tỉnh Sóc Trăng) 2 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo từ trái sang, Văn, Thành và Tâm tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, từ tháng 2/2023, Thành bắt đầu thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sáng 28/2, Thành mua ma túy của một người đàn ông tên Minh (chưa rõ lai lịch) với giá 30 triệu đồng. Sau đó, Thành mang về chia nhỏ và cất giấu ở nhà tại TP.Vũng Tàu. Chiều cùng ngày, Thành bán cho Tâm 1 gói ma túy với giá 2,6 triệu đồng. Tâm sử dụng một ít, phần ma túy còn lại cất giấu ở nhà và sau đó bán cho Văn với giá 1,5 triệu đồng.

Sau khi mua ma túy, Văn mang về nhà chia thành 7 gói nhỏ để bán lại kiếm lời. Chiều 1/3, Tâm điện thoại cho Văn nói mang 700 ngàn đồng ma túy cho “Tí Bô” (bạn của Tâm). Đến 15 giờ, ngày 1/3, Văn mang theo 7 gói ma túy đến trước nhà số 83 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu bán cho “Tí Bô” thì bị công an bắt giữ.

Căn cứ vào kết quả điều tra xác định, Thành mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng thu giữ 88,836 gam ma túy loại methamphetamin, 13,0369 gam MDMA và 17,0726 gam ketamine. Tâm 2 lần mua bán ma túy với khối lượng 1,7537 gam loại methamphetamin. Văn mua bán ma túy với khối lượng 1,7537 gam loại methamphetamin.

Theo hồ sơ, Thành có tiền án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tâm có tiền án về tội mua bán ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại phiên xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Bị cáo Thành và Tâm phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần có bản án nghiêm khăc để răn đe. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thành 20 năm tù, Tâm 9 năm tù và Văn 2 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phạt bổ sung Thành và Tâm mỗi bị cáo 20 triệu đồng, buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính do hành vi phạm tội mà có.

