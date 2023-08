Khắc phục tình trạng ngập cục bộ gần cầu Cỏ May

Mưa lớn gây ngập cục bộ trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn gần cầu Cỏ May (phường 12, TP.Vũng Tàu) xảy ra từ lâu gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đã có kiến nghị khắc phục nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT).

Cứ mưa lớn, đường Võ Nguyên Giáp, đoạn gần cầu Cỏ May (phường 12, TP.Vũng Tàu) lại xảy ra ngập cục bộ. ẢNH: MINH TÂM

Mưa to… là ngập

Theo cơ quan chức năng, từ trước số nhà 1633 (đường Võ Nguyên Giáp, QL51) đến gần cầu Cỏ May, cứ khi mưa lớn, khu vực này lại xảy ra ngập cục bộ kéo dài vài giờ đồng hồ. Người tham gia giao thông (chủ yếu xe máy) ngán ngẩm vì nước dâng cao gây chết máy, hư hỏng phương tiện. Đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi một số phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa...lưu thông qua đây “né” nước ngập hoặc làm bắn nước trúng người đi xe máy chạy cùng chiều. Người dân sinh sống tại đây cũng đau đầu vì nước ngập làm ảnh hưởng kinh doanh, môi trường sống không được bảo đảm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, từ vị trí Km69+950 đến cầu Cỏ May mặt đường trũng, thấp hơn so bề mặt chung của đường Võ Nguyên Giáp. Khu vực dốc và trũng tập trung chủ yếu tại hướng TP.Vũng Tàu đi về cầu Cỏ May. Đây cũng là địa điểm thường xuyên bị ngập do người dân phản ánh.

Ông N.B.A. (thợ sửa xe) cho biết, tình trạng ngập cục bộ trải dài vài trăm mét trên đường Võ Nguyên Giáp đã diễn ra từ lâu, người dân không lạ gì khi mưa to… là ngập. Theo ông A., những cơn mưa lớn hàng năm đều xảy ra ngập cục bộ ở đoạn này khiến nhiều xe chết máy.

“Ngập sâu nhất nằm ở làn xe máy. Có thời điểm mưa to còn ngập tràn 2 bên đường, nước cao bằng tiểu đảo phân cách luôn. Cứ mưa to, mọi người đi tới đây là thấy ngập!”, ông A. nói.

Hồi tháng 6, Phòng QLĐT TP.Vũng Tàu có văn bản gửi UBND TP.Vũng Tàu liên quan đến tình trạng ngập cục bộ tại đường Võ Nguyên Giáp. Theo đó, khu vực bị ngập trước kia đã được xử lý bằng cách đặt ống xả tạo đường thoát nước, tuy nhiên biện pháp này chưa mang lại hiệu quả. Hiện nay vẫn còn tình trạng ngập nước cục bộ khi xảy ra mưa lớn tại làn số 2 và 3 (tính từ tiểu đảo phân cách giữa trở ra) của đoạn đường trên. Thời gian ngập kéo dài từ 30-60 phút gây mất ATGT cho các phương tiện.

Để bảo đảm ATGT trong mùa mưa cho phương tiện tham gia giao thông, Phòng QLĐT kiến nghị UBND TP.Vũng Tàu có văn bản đề nghị Sở GTVT cùng Khu Quản lý đường bộ IV khẩn trương khắc phục tình trạng nêu trên. Nội dung này cũng đã được UBND TP.Vũng Tàu chuyển cho Sở GT-VT nhằm sớm có giải pháp tháo gỡ.

Tại buổi tiếp xúc cử tri vừa qua, người dân phường 12 cũng phản ánh, kiến nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục, xử lý dứt điểm tình trạng ngập cục bộ tại đường Võ Nguyên Giáp, bảo đảm an sinh cho người dân.

Khẩn trương khắc phục

Trả lời vấn đề này, lãnh đạo Sở GT-VT cho biết, ngày 14/7, Sở có văn bản gửi Khu Quản lý đường bộ IV về việc thay thế tấm đan, nạo vét mương nước dọc tuyến QL51 nhằm bảo đảm thoát nước.

Cụ thể, Sở GT-VT cho rằng tình trạng ngập nước sâu khi trời mưa lớn xảy ra tại một số điểm trên QL51 gây mất ATGT. Do đó, Sở GT-VT đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV xem xét, chỉ đạo tổ chức khảo sát các điểm ngập cục bộ trên QL51 để nạo vét cầu cống; thay thế tấm đan hư hỏng, sử dụng tấm đan thu nước mưa dạng lưới thép để hạn chế ngập úng.

Từ kiến nghị này, trong tháng 7, Khu quản lý đường bộ IV yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương nạo vét cống rãnh tại một số điểm trên QL51 cũng như thường xuyên kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện các vị trí rãnh tắc, cửa thu nước hư hỏng, đọng đất cát để nạo vét. Đối với các tấm đan hư hỏng hoặc không kịp thoát nước, đơn vị thi công khẩn trương thay thế bằng tấm đan thép. Khu Quản lý đường bộ IV cũng phối hợp cùng Sở GT-VT tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý bảo trì của nhà thầu đối với đoạn đường thường xuyên xảy ra ngập úng trên đường Võ Nguyên Giáp.

HÀN LẬP