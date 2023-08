Công an TX. Phú Mỹ: Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy

Đấu tranh với tội phạm ma túy được Công an TX. Phú Mỹ triển khai quyết liệt trong thời gian qua. Qua đó, nhiều nhóm đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy bị phát hiện, khởi tố.

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại xã Châu Pha.

Bắt quả tang hàng loạt vụ việc

Công an xã Châu Pha vừa phối hợp cùng Công an TX. Phú Mỹ kiểm tra, bắt quả tang nhiều vụ việc liên quan đến ma túy và nhiều đối tượng phạm tội trên địa bàn. Điển hình, sáng 16/7, từ nguồn tin cơ sở, lực lượng công an kiểm tra bất ngờ căn nhà riêng của B.T.T.Th (SN 1994) tại tổ 5, ấp Bàu Phượng, qua đó phát hiện N.V (SN 1993), N.T.D.P (SN 1988), P.N.A.T (SN 1999), H.V.Q (SN 1999) đang có hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”. Tang vật là các gói ma túy được phi tang dưới sàn nhà.

Tại cơ quan công an, V. khai nhận vào tối 15/7 có mua ma túy (dạng khay và thuốc lắc) từ một người lạ với giá 4,4 triệu đồng để chuẩn bị “đãi tiệc sinh nhật”. Số tiền này được cả nhóm đồng ý góp để mua ma túy sử dụng chung. Tàn tiệc sinh nhật, rạng sáng 16/7, Th. rủ cả nhóm về nhà riêng để bay lắc. Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang khi cả nhóm còn trong cơn phê ma túy.

Trước đó, khuya 28/2, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp cùng Công an phường Hắc Dịch kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Phạm Ngọc Thạch do Đ.V.T (SN 1994) thuê ở. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang T. cùng 4 người khách (3 nam, 1 nữ) có hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”. Cơ quan công an còn thu giữ 1 đĩa sứ trắng có chứa ma túy dạng khay.

T. khai nhận, vào tối cùng ngày, cả nhóm tổ chức ăn nhậu tại đây thì nảy sinh ý định sử dụng ma túy. T. liên lạc với một đầu mối để mua ma túy với số tiền 3,1 triệu đồng. Khi cả nhóm đang bay lắc thì lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Còn tại phường Phú Mỹ, lực lượng chức năng cũng xử lý nhiều nhóm đối tượng tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể ngày 22/2, T.Q.V (SN 1990) mua ma túy từ TP.HCM với số tiền 1,8 triệu đồng rồi bắt xe về nhà tại phường Mỹ Xuân. Đến tối cùng ngày, V. đi qua nhà của T.T.A (SN 1995) và P.V.T (SN 1984) tại phường Phú Mỹ rủ “đập đá”. Sau đó V. tiếp tục rủ thêm 2 người khác là N.N.K (SN 1990) và N.V.Th (SN 1995) đến phòng trọ của A. để cùng sử dụng ma túy thì bị công an bắt quả tang.

Tương tự, Công an TX. Phú Mỹ cũng bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke trên địa bàn phường Phú Mỹ.

Phòng chống tội phạm kết hợp tuyên truyền

Công an TX. Phú Mỹ cho biết, từ đầu năm đến nay công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn luôn được thực hiện đều đặn, có kế hoạch cụ thể. Do địa bàn phức tạp, nhiều công nhân và người từ tỉnh khác đến tạm trú nên việc kiểm tra các khu vực lưu trú, nhà trọ, quán karaoke được lực lượng theo dõi thường xuyên. Đặc biệt, hiện nay các đối tượng sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lựa chọn nhà riêng, nhà nghỉ, quán karaoke làm “bãi đáp” gây mất ANTT, do đó Công an thị xã luôn phối hợp chặt chẽ cùng các xã phường, kịp thời xử lý khi phát hiện tụ điểm ma túy.

Thời gian qua, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với các lực lượng liên quan tham gia bắt giữ 49 vụ với 118 đối tượng có hành vi tổ chức, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có 37 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và 7 vụ tổ chức sử dụng; xử lý hành chính 17 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh bắt giữ 11 vụ với 17 đối tượng “mua bán trái phép chất ma túy”; thu giữ hơn 40 gam ma túy đá, hơn 4,7kg ma túy dạng cỏ Mỹ. “Những tháng cuối năm, Công an TX.Phú Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng công an xã, phường kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tác hại của ma túy, phối hợp nguồn tin cơ sở nhằm sớm phát hiện các vụ việc mất ANTT”, đại diện Công an TX.Phú Mỹ nói.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN