Chung tay xây dựng văn hóa giao thông

Sáng 11/8, Phòng CSGT (PC08) - Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ; đồng thời, yêu cầu các DN vận tải, lái xe ký cam kết tự giác chấp hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông (ATGT). Sau đợt tuyên truyền này, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra xe tải trên địa bàn xã Long Sơn.

47% tai nạn liên quan xe khách, xe container

Theo thống kê của lực lượng chức năng, tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến xe vận tải hành khách, xe container chiếm 47% tổng số các vụ TNGT, gây thiệt hại về người và tài sản.

Đơn cử, chiều 26/7, xe tải BKS 51D-641.69 do tài xế Võ Thành Đạt (SN 1997, quê Bình Định) điều khiển lưu thông trên QL51 theo hướng từ Đồng Nai về TP.Bà Rịa. Khi đến ngã tư cổng vòm QL51 giao với Trần Hưng Đạo (tổ 1, KP.Quảng Phú, phường Phú Mỹ), tài xế chuyển hướng rẽ vào KCN Phú Mỹ 1 thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72D1-025... do ông L.Q.V. (SN 1960, trú TP.Bà Rịa) điều khiển. Vụ va chạm khiến ông V. tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc và đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Đạt về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ do chuyển hướng không chú ý quan sát, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đi cùng chiều.

Trước đó, khoảng 22 giờ, ngày 18/7, xe mô tô BKS 72F1-466.. do ông D.Đ.N.(SN 1984, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên đường số 1 (Châu Pha-Suối Nghệ) hướng từ QL51 đi huyện Châu Đức. Khi đến tổ 11, thôn Tân Long, xã Châu Pha (TX.Phú Mỹ), xe mô tô va chạm vào bên trái đuôi xe container BKS 89C-084.37 kéo theo sơmi rơ moóc BKS 34R-027.95 do ông L.P.K. (SN 1970, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển cùng chiều phía trước. Hậu quả ông N. tử vong tại hiện trường.

Không cho lái xe vi phạm cầm lái

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ PC08 đã thông tin tình hình TNGT cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng đến đại diện các DN, lái xe khách, container. Trong đó, nhấn mạnh nguyên nhân TNGT nghiêm trọng do xe khách, xe container gây ra như: tài xế lái xe liên tục trong thời gian dài, sử dụng chất kích thích, không kiểm soát được tốc độ, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Từ đó, PC08 yêu cầu chủ DN, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container ký cam kết thực hiện đúng quy định về bảo đảm ATGT; không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng, người sử dụng rượu bia điều khiển; tổ chức kiểm tra sức khỏe của lái xe; không tuyển dụng, sử dụng lái xe có biểu hiện sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác; không đưa phương tiện chưa bảo đảm an toàn kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định vào hoạt động vận tải. Các lái xe cũng ký cam kết không sử dụng nồng độ cồn, ma túy hoặc các chất kích thích khác khi lái xe trên đường; không chở quá số người hoặc chở hàng không đúng trọng tải, kích cỡ cho phép...

Sau khi tuyên truyền, yêu cầu DN, lái xe khách, container ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự ATGT, lực lượng CSGT từ tỉnh đến các địa phương sẽ tăng cường tuần tra tại các tuyến QL, tỉnh lộ, đường liên xã. Trong đó, tập trung các đường thường xuyên xảy ra TNGT, điểm trung chuyển, đón, trả khách không đúng quy định, đường vào khu vực kho cảng, bến bãi, KCN, địa bàn phức tạp để xử lý nghiêm hành vi vi phạm. (Thượng tá Lê Quang Tuấn, Phó trưởng Phòng PC08)

Ông Phạm Đoàn Đức Huy Cường, đại diện Chi nhánh Công ty Phương Trang Vũng Tàu cho biết, hằng ngày, trước khi xe xuất bến, đơn vị đều kiểm tra an toàn lần cuối đối với phương tiện. Riêng lái xe thì được kiểm tra nồng độ cồn và các chất kích thích khác. Trong quá trình di chuyển, công ty có bộ phận giám sát tốc độ, thái độ phục vụ hành khách qua thiết bị giám sát hành trình. “Nếu phát hiện lái xe vi phạm sẽ nhắc nhở, kiểm điểm hoặc sa thải tùy theo mức độ”, ông Cường nhấn mạnh.

Còn theo ông Nguyễn Khắc Dũng, Giám đốc điều hành Công ty Mai Linh Vũng Tàu, mỗi khi giao ca, Đội điều hành của công ty sẽ kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Bên cạnh đó, công ty phối hợp với lực lượng CSGT tổ chức tuyên truyền bảo đảm ATGT cho lái xe.

Theo Thượng tá Lê Quang Tuấn, Phó trưởng Phòng PC08, thực tế cho thấy công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chủ xe và lái xe, cùng chung tay xây dựng ý thức giao thông văn minh, an toàn là vấn đề rất quan trọng trong việc giảm thiểu TNGT. Do đó, DN, chủ xe, lái xe phải nêu cao ý thức trong quản lý, vận hành phương tiện, con người chặt chẽ khi tham gia giao thông; thường xuyên kiểm tra lái xe để ngăn ngừa kịp thời các trường hợp sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN