Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên mạng

Ngày 11/8, Công an TP.Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho người dân phường 2 (TP.Vũng Tàu).

Tại hội nghị, báo cáo viên Công an TP.Vũng Tàu phổ biến cho người dân về tình hình ANTT và tội phạm lừa đảo qua mạng từ đầu năm đến nay; các phương thức, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo qua mạng như: giả danh nhà mạng gọi điện thông báo số thuê bao điện thoại của bạn đã trúng thưởng tài sản có giá trị lớn; giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện cho bị hại thông báo có người chuyển tiền vào tải khoản, nhưng do bị lỗi nên chưa chuyển được hoặc thông báo phần mềm chuyển tiền Internet Banking của khách hàng bị lỗi; giả danh công an, tòa án gọi điện thông báo người dân có liên quan đến vụ án, hoặc xử phạt nguội vi phạm giao thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản…

PHƯỚC AN