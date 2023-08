Cảnh báo tình trạng trẻ bị xâm hại

Thời gian qua, ngành chức năng và cơ quan công an đã tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, nhưng tình trạng này vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đoàn công tác Sở LĐTBXH đến thăm hỏi, động viên, ổn định tâm lý trẻ bị xâm hại tại TX.Phú Mỹ.

Thủ phạm ở rất gần

Mới đây, tại xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc) xảy ra vụ xâm hại trẻ em với hình thức dâm ô. Cụ thể, tối 20/8, bà L.T.N.Đ (quê Kiên Giang) đến cơ quan công an trình báo vụ việc cháu L.H.N.Y. (SN 2016) bị xâm hại tình dục tại căn nhà trọ thuộc ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp. Đối tượng là N.H.Đ. (SN 1967, ngụ xã Hòa Hiệp). Ông Đ. và gia đình cháu Y. ở cùng khu trọ với nhau nên có rủ qua ăn nhậu. Đến chiều cùng ngày, ông Đ. về phòng trọ và rủ cháu Y. về cùng. Ông Đ. sau đó đóng cửa và thực hiện hành vi đụng chạm, sờ mó vào những khu vực nhạy cảm trên người nạn nhân.

Nhận được trình báo, Công an xã Hòa Hiệp nhanh chóng tiếp nhận, chuyển vụ việc đến Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục xử lý. Theo nguồn tin của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, vụ việc đã được chuyển Phòng CSHS Công an tỉnh tiếp tục xử lý, ông Đ. cũng đã đến cơ quan công an làm việc.

Liên quan đến vụ việc trên, Phòng LĐTBXH huyện Xuyên Mộc đã cử cán bộ cùng chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên tinh thần bé cũng như báo cáo vụ việc đến Sở LĐTBXH để tiếp tục theo dõi.

Từ cuối năm 2019 đến tháng 8/2022, bà V. (SN 1984) cùng chồng là V.X.H. (SN 1981) và 2 con ruột sống tại phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ. Trong khoảng thời gian trên, bà V. nghi ngờ chồng có hành vi giao cấu với con ruột là cháu L. (SN 2006) nên đến cơ quan công an trình báo. V.X.H. đã bỏ trốn nên Công an TX.Phú Mỹ ra quyết định khởi tổ vụ án và truy tìm để phục vụ điều tra.

Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ trẻ em (Sở LĐTBXH) cho biết, với trường hợp cháu L., đơn vị đã phối hợp cùng địa phương đến thăm hỏi, động viên, giúp cháu ổn định tâm lý. Được biết, gia đình cháu L. có hoàn cảnh khó khăn. Thời điểm phát hiện hành vi giao cấu, cháu L. vừa nghỉ học cấp 3.

Đây chỉ là một số trường hợp điển hình trẻ bị xâm hại tình dục xảy ra trên địa bàn tỉnh trong số hàng trăm vụ được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý thời gian qua.

Tìm giải pháp ngăn chặn

Theo Viện KSND tỉnh, thời gian gần đây tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp (6 tháng đầu năm 2023, cơ quan chức năng khởi tố 23 vụ với 20 bị can) và để lại hậu quả nghiêm trọng. Quá trình điều tra, các bị hại có tâm lý lo sợ sự việc bị công khai, nhiều người biết đến và có thể phải chịu sự bàn tán của dư luận. Thậm chí có trường hợp bị hại là người dưới 18 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tâm lý (sợ hãi, suy nhược thể chất, rối loạn tâm thần, hành vi) và có thể phát sinh các bệnh lý tâm thần do tác động bởi hành vi phạm tội gây ra. “Do đó cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ trẻ em tới các gia đình, trường học, khu dân cư, vùng khó khăn, người dân tộc thiểu số nhằm hạn chế thấp nhất những hành vi xâm hại tình dục”, đại diện Viện KSND tỉnh bày tỏ.

Bà Nguyễn Vân Anh, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH giải thích, trẻ em là những người chưa trưởng thành, còn non nớt về mặt thể chất và trí tuệ, dễ bị tổn thương, cần được bảo vệ và chăm sóc. “Hậu quả sau khi trẻ bị xâm hại có thể bị chậm phát triển trí tuệ cũng như năng lực xã hội, cũng có thể thụ động, tránh né mọi mối quan hệ bên ngoài và trở nên tiêu cực. Tinh thần các em cũng hoảng loạn, không tin tưởng người khác, dễ buồn rầu chán nản, không còn yêu thương, quý trọng bản thân. Do đó, công tác can thiệp hỗ trợ của cộng đồng cho trẻ bị xâm hại là rất cần thiết”, bà Nguyễn Vân Anh nói.

Theo thống kê của Sở LĐTBXH, từ năm 2020 đến tháng 4/2023 trên địa bàn tỉnh có 170 trẻ bị xâm hại (154 nữ, 16 nam), trong đó có 115 trẻ bị xâm hại tình dục (chiếm hơn 67%); nạn nhân chủ yếu là các bé gái. TAND tỉnh cũng cho biết, từ năm 2018 đến tháng 6/2023, tòa thụ lý, giải quyết 295 vụ với 429 bị cáo. Trong đó có 83 vụ/83 bị cáo phạm tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 37 vụ/37 bị cáo phạm tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Tổng số người chưa thành niên tham gia tố tụng với tư cách bị cáo, bị hại là 379 người.

Bà Nguyễn Vân Anh thông tin thêm, thời gian qua khi tiếp nhận thông tin trẻ bị xâm hại tình dục, Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ trẻ em phối hợp cùng địa phương đến thăm hỏi, đánh giá mức độ tổn hại của trẻ. Sau đó, các đơn vị báo cáo sở và báo cáo Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (111) để hướng dẫn địa phương lập hồ sơ quản lý cũng như kết nối nguồn lực, thực hiện can thiệp theo nhu cầu của trẻ và gia đình.

Để kéo giảm tình trạng trẻ bị xâm hại, Sở LĐTBXH chỉ đạo Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ trẻ em tỉnh liên kết, kết nối các tổ chức xã hội cung cấp dịch vụ hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi trẻ bị xâm hại. Đồng thời phối hợp với Sở GD-ĐT, Công an tỉnh, các địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng như nâng cao cảnh giác cho các bậc phụ huynh. Đặc biệt chú trọng phổ biến cho trẻ tình huống có khả năng bị xâm hại để các em chủ động phòng tránh hoặc kịp thời thông báo đến người thân.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN