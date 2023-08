AN NINH - TRẬT TỰ

Xâm hại trẻ vị thành niên

Ngày 30/8, Công an TX.Phú Mỹ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Cảnh Tỵ (SN 1990, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, Tỵ quen biết với cháu Y.V.T (SN 2012, trú tại TX. Phú Mỹ) qua chơi game trên Internet. Đến khoảng 13 giờ ngày 22/6/2023, Tỵ và T. cùng nhau đến khách sạn thuộc KP. Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ để quan hệ tình dục. Ngày 28/8, gia đình nạn nhân phát hiện vụ việc nên đến cơ quan công an tố cáo. (Sơn Khê)

Tử vong vì tông vào trụ cổng nhà dân

Chuyện hi hữu này đã xảy ra tại Km35+400 QL56, thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức. Theo Công an huyện Châu Đức, ông L.H.N.Q (SN 1985, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển xe mô tô biển số 37D1-105.. chở theo L.H.C (SN 1993, trú tại tỉnh Nghệ An), do không làm chủ tay lái nên tông vào trụ cổng nhà dân bên đường. Hậu quả, ông Q. tử vong, còn C. bị thương. Công an huyện Châu Đức đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên. (Trí Nhân)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 30/8, lực lượng chức năng Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ mua bán trái phép chất ma tuý, xảy ra tại tổ 1, KP3, phường 10. Trước đó, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Huỳnh Văn Tùng (SN 1986, trú tại tỉnh Tiền Giang) có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 30/8, lực lượng chức năng Công an tỉnh phối hợp Công an TX. Phú Mỹ bắt đối tượng truy nã Lê Ngọc Nhân (SN 2006, trú tại TX. Phú Mỹ) theo quyết định truy nã ngày 8/8/2023, của Công an tỉnh về hành vi gây rối trật tự công cộng. (Lê Nguyễn)