AN NINH - TRẬT TỰ

Xử lý hành vi đánh đề

Ngày 18/8, Công an Xã Bình Châu phối hợp cùng Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang N.T.Y. (SN 1988, ngụ xã Bình Châu) có hành vi “đánh bạc” dưới hình thức ghi lô đề với N.T.T. (SN 1967). Tổng số tiền đánh bạc hơn 7,7 triệu đồng. (Trần Tiến)

Mua bán trái phép chất ma túy

Cơ quan công an đang điều tra xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn KP.Phước Lộc (phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ). Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 22/8, tại địa điểm trên, Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Bùi Duy Hùng (SN 1984, quê Gia Lai) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy tổng hợp, 2 ĐTDĐ, 1 xe máy và số tiền hơn 1,2 triệu đồng. (Hàn Lập)

Chém người vì mâu thuẫn tiền bạc

Ngày 25/8, Công an huyện Châu Đức đang tiếp tục điều tra xử lý vụ chém người vì mâu thuẫn tiền bạc, xảy ra tại thôn Đồng Tâm (xã Cù Bị). Theo đó, tối 13/8, Nguyễn Minh Nhật (SN 1996) có xảy ra mâu thuẫn tiền bạc với N.T.T. (SN 1997) nên Nhật dùng dao tự chế (mã tấu) chém T. thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu. (Tiếp Lập)

Điều tra 2 vụ cho vay nặng lãi

Từ năm 2022, Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1994, ngụ TP.Vũng Tàu) cho bà T. (SN 1958) vay số tiền 150 triệu đồng với lãi suất 18,2%/tháng. Đến tháng 5/2023, bà T. không có khả năng trả lãi và gốc nên đến cơ quan công an trình báo. Qua xác minh, Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phương để tiếp tục điều tra.

Cũng vào năm 2022, Nguyễn Bá Đại (SN 1979, ngụ phường 7, TP.Vũng Tàu) cho L.T.B.T. (SN 1958) vay 50 triệu đồng với lãi suất 30%/tháng. Đến tháng 5/2023, bà T. không có khả năng chi trả nên đến cơ quan công an trình báo. Củng cố hồ sơ, Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tổ vụ án, khởi tố bị can, cấm Đại đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra, xử lý. (Vương Lâm)