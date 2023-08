AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 23/8, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Minh Huyền (SN 1980, trú tại tỉnh An Giang) và Phạm Thanh Phượng (SN 1971, trú tại tỉnh Bến Tre) về hành vi trộm cắp tài sản, xảy ra tại Chùa Đại Tòng Lâm và Chùa Hộ Pháp, phường Phú Mỹ. Trước đó, tại 2 địa điểm trên, các đối tượng trộm 2 ĐTDĐ của bị hại N.T.B (SN 1967, trú tại tỉnh Long An) và N.T.H (SN 1964, trú tại Đất Đỏ). (Nguyễn Văn)

Xâm hại trẻ vị thành niên

Ngày 23/8, Công an huyện Xuyên Mộc chuyển hồ sơ vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi (xảy ra tại nhà trọ thuộc ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp) lên Phòng CSHS Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, Nguyễn Hữu Đặng (SN 1967, trú tại huyện Xuyên Mộc) có hành vi xâm hại tình dục cháu L.H.N.Y (SN 2016, trú tại tỉnh Kiên Giang). (Sơn Khê)