AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 14/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản, xảy ra tại phường Thắng Nhất. Trước đó, tại địa điểm trên, kẻ gian trộm của ông V.K.C. (trú tại TP. Vũng Tàu) 1 xe máy. (Lê Nguyễn)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 14/8, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý xảy ra tại một căn nhà trên đường Lê Lợi (KP6, phường Phước Hiệp). Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang 7 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 túi chứa chất kết tinh màu trắng thu giữ trên đĩa sứ và 1 gói nhỏ hàn kín bên trong chứa chất kết tinh màu trắng (các đối tượng khai là ma túy). (Sơn Khê)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 14/8, Công an huyện Long Điền cho biết, đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh vận động đối tượng truy nã Nguyễn Thành Danh (SN 2006, trú tại huyện Long Điền) ra đầu thú theo quyết định truy nã ngày 8/8/2023, của Công an tỉnh về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cùng ngày, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh bắt Võ Tiến Thiên (SN 2000, trú tại tỉnh Bình Thuận) theo quyết định truy tìm của Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) về hành vi gây rối trật tự công cộng. (Phước An)