AN NINH - TRẬT TỰ

Đưa 2 đối tượng đi cai nghiện

Ngày 13/8, Công an xã Tân Hòa (TX.Phú Mỹ) lập hồ sơ đưa Lê Đặng M.H. (SN 1996, trú tại TP.Bà Rịa) và Phùng T.A. (SN 1991, trú tại TP.Bà Rịa) đi cai nghiện bắt buộc về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. (Sơn Khê)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 13/8, Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại phường 12 (TP.Vũng Tàu). Trước đó, lực lượng Công an tỉnh phối hợp Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Trần Văn Minh (SN 1996, trú tại TP.Vũng Tàu) có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra ngày 23/6/2023, tại trước số 105/46 (Lê Lợi, phường Thắng Nhì), Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu có tạm giữ 1 xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ, đen BKS 37N1-081.87, số máy: 5C6K150173, số khung: GLCS5C6K0EY151262). Qua xác minh xác định, chủ phương tiện là Ngô Thị Dung (địa chỉ xóm Quỳnh Lưu, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Hiện nay, bà Dung không còn ở tại địa phương và chưa xác định được đang ở đâu, xe có còn sở hữu hay đã bán hoặc mất hay không.

Nếu ai là chủ sở hữu chiếc xe máy trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (01 đường Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.3856.743 hoặc 0932.607383 gặp cán bộ điều tra Nguyễn Đức Thắng) để giải quyết.