AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 11/8, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, bà L.K.D (SN 1987, trú tại tỉnh Bạc Liêu) đang nấu ăn tại phòng trọ của em rể là L.P.Đ (SN 1996, trú tại tỉnh Hậu Giang) ở tổ 3, KP. Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thì xảy ra mâu thuẫn với 1 nam thanh niên (chưa rõ nhân thân lai lịch). Sau đó, bà D. thấy có một nhóm thanh niên (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến khu vực phòng trọ, nên đã đóng cửa. Lúc này, chồng bà D. là H.V.H (SN 1979) và em chồng H.V.H.T (SN 1996, trú tại tỉnh Bạc Liêu) đến phòng trọ trên thì bị nhóm thanh niên trên chặn xe, đuổi đánh. Sau đó, bà D. mở cửa ra cũng bị nhóm thanh niên đuổi đánh gây thương tích. (Trí Nhân)

Trộm tài sản

Ngày 11/8, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại chung cư Phoenix (Khu đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh). Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, Tạ Mạnh C. (SN 2008, trú tại TP. Vũng Tàu), Nguyễn Tấn Nh. (SN 2006, trú tại tỉnh Đồng Tháp) cùng đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) trộm cắp 2 xe mô tô trị giá 12 triệu đồng. (Sơn Khê)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 11/8, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý Lê Văn Cơ (SN 1982, trú tịa huyện Châu Đức) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 450 triệu đồng của bị hại: N.T.T (SN 1983, trú tại huyện Châu Đức). (Phước An)