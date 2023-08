AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 10/8, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại trước cửa nhà nghỉ Th.H. (tổ 16, KP.Phước Hưng, phường Mỹ Xuân). Tại địa điểm trên, lực lượng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Nguyễn Văn Đợi (SN 1996, trú tại tỉnh Hậu Giang) tàng trữ trái phép 1 gói ma tuý tổng hợp và 1 viên nén.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Hoàng Quốc Cường (ảnh, SN 1983, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu).

Trước đó, 9 giờ ngày 8/8, tại khu vực sân bay Vũng Tàu (đường 30/4), lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh bắt quả tang Hoàng Quốc Cường tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 15 gói giấy bạc và 1 gói nilon được hàn kín, bên trong có chứa chất bột màu trắng, có trọng lượng khoảng 5g. Cường khai nhận đây là ma túy. (Trí Nhân-Trúc Giang)

Hủy hoại tài sản

Ngày 10/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Trần Văn Gạo (SN 1984, trú tại tỉnh Kiên Giang) về hành vi hủy hoại tài sản, xảy ra tại trước số 1013/30 (đường 30/4, phường 11). Trước đó, tại địa điểm trên, do mâu thuẫn cá nhân, Gạo đập phá, làm hư xe ô tô hiệu Huyndai của ông N.K.B. (SN 1965, trú tại tỉnh Trà Vinh). (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 10/8, Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra, xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại KP.Phú Giao (TT.Ngãi Giao). Theo trình bày của bị hại, kẻ gian trộm của nạn nhân T.H.S. (SN 1980, trú tại huyện Châu Đức) tài sản trị giá 150 triệu đồng. (Sơn Khê)

Đánh bạc

Ngày 10/8, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra, xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua ăn tiền, xảy ra tại phường Phước Trung. Theo thông tin ban đầu, lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang 3 đối tượng đánh bầu cua ăn tiền, thu giữ trên chiếu bạc 830 ngàn đồng. Trong các đối tượng có Nguyễn Lập Trường (SN 1984, trú tại TP.Bà Rịa) hiện chưa được xóa án tích. (Phước An)