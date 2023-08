AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 9/8, Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Đinh Nhân Thế (SN 1990) và Trần Thị Ngọc Nga (SN 1989, cùng trú tại phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, xảy ra tại tổ 7, KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ. Tang vật thu giữ gồm 2 gói nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Nguyễn Văn)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 9/8, Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại đường Bạch Đằng (tổ 12, ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng). Theo thông tin ban đầu, xe mô tô biển số 72C1-748.. do ông L.C.D (SN 1967, trú tại huyện Long Điền) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe ô tô biển số 72C-121.., do ông P.V.C (SN 1980, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển. Hậu quả, ông D. tử vong tại hiện trường. (Trí Nhân)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 9/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường 7. Trước đó, tại địa điểm trên, Lê Công Hoan (SN 1990, trú tại TX. Phú Mỹ) chiếm đoạt của ông N.Đ.P (SN 1971, trú tại TP. Vũng Tàu) 1 xe ô tô hiệu Huyndai. (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 9/8, Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra, xử lý Nguyễn Minh Tiến (SN 1991, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, tại TT.Đất Đỏ, Tiến trộm 3 xe mô tô của các ông, bà: N.T.V (SN 1968), P.T.B.T (SN 1980), H.Q.T (SN 1991, cùng trú tại TT. Đất Đỏ). (Phước An)