AN NINH - TRẬT TỰ

Cho vay lãi nặng

Ngày 2/8, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra xử lý Bùi Doãn Đản (SN 2000), Bùi Doãn Hiếu (SN 1994), Đinh Đức Dương (SN 1992), cùng trú tại TP. Hải Phòng, về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo hồ sơ, Công an TX.Phú Mỹ phát hiện 3 đối tượng trên đang phát tờ rơi với nội dung “cho vay tiền lãi suất thấp” tại khu vực thuộc phường Mỹ Xuân, mời về cơ quan công an làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận có hành vi cho vay nặng lãi. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 2/8, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, anh T.N.T (SN 2000, trú tại tỉnh Đồng Nai) cùng 2 người bạn đến Công ty Superrior (phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) để đón vợ là chị N.T.K (SN 1992, trú tại tỉnh Đồng Nai). Khi đến nơi, nhóm của anh T. bị nhóm nam thanh niên (không rõ nhân thân lai lịch) đánh gây thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. (Trí Nhân)

Trộm xe ba gác

Ngày 2/8, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1991, trú tại TP.Cần Thơ) và Thạch Phi Ka (SN 1985, trú tại tỉnh Trà Vinh) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, 2 đối tượng trên đột nhập vào tiệm đá hoa cương Hoàng Khanh Phát (ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ) trộm 1 xe ba gác máy. (Phước An)