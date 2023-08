AN NINH - TRẬT TỰ 27/8

Bắt nhóm “cẩu tặc”

Rạng sáng 25/8, Công an TX. Phú Mỹ mật phục, bắt quả tang 8 đối tượng trộm chó cùng tang vật tại quán cầy tơ trên địa bàn phường Mỹ Xuân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 19 con chó (chưa xác định chủ nhân) cùng nhiều công cụ trộm chó như bình ác quy, chĩa điện, bột ớt. Các đối tượng khai nhận móc nối với ông B.V.M (chủ quản cầy tơ) để tiêu thụ tài sản trộm được. Công an TX.Phú Mỹ đề nghị ai là chủ nhân của 19 con chó bị mất trộm từ ngày 24-25/8 đến Công an TX.Phú Mỹ làm việc, phục vụ công tác điều tra. (Trần Tiến)

Nhân viên cây xăng trộm tiền

Ngày 27/8, Công an huyện Châu Đức đang điều tra, xử lý vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trên địa bàn. Trước đó, tại 1 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Đá Bạc, Nguyễn Minh Lộc (SN 1993, nhân viên cửa hàng) đã chiếm đoạt 71,2 triệu đồng của cửa hàng do bà Đ. (SN 1958) làm chủ và bỏ trốn khỏi địa phương. (Hàn Lập)

Trộm cắp đồ của phật tử

Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh Huyền (SN 1980, quê An Giang) về hành vi “trộm cắp tài sản”. Theo đó, ngày 18/8 tại chùa Đại Tòng Lâm và chùa Hộ Pháp thuộc phường Phú Mỹ, Huyền (SN 1980, quê An Giang) trộm nhiều tài sản của các phật tử. Công an TX. Phú Mỹ tiếp nhận vụ việc, bắt giữ Huyền, tang vật thu giữ gồm 2 ĐTDĐ và 3,4 triệu đồng. (Vương Lâm)