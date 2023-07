Xử phạt nghiêm hành vi đổ rác trộm

Trên địa bàn TP.Vũng Tàu thường xuyên xảy ra tình trạng đổ rác tại các bãi đất trống, vỉa hè các tuyến đường, các khu vực họp chợ tự phát gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị. Để bảo đảm môi trường xanh sạch đẹp, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và xử phạt hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định.

Lực lượng chức năng phường 11 lập biên bản một trường hợp người dân bỏ rác trộm dọc đường 2/9.

Bắt quả tang đổ rác không đúng quy định

18 giờ tối 24/7, từ trụ sở UBND phường 11, sau khi nhận nhiệm vụ 3 tổ công tác chia làm 3 hướng mật phục tại các chốt (chân cầu Rạch Bà, đường 2/9 đoạn gần Tòa án Nhân dân TP. Vũng Tàu đến đoạn cuối đường Đô Lương; đường 2/9 đoạn gần vòng xoay Bệnh viện Vũng Tàu). 20 phút sau, lực lượng chức năng phát hiện một người phụ nữ bịt khẩu trang di chuyển trên phương tiện xe honda có biển kiểm soát 72C1-61... mang theo một bịch rác màu đen đến bỏ tại khu vực đất trống trên vỉa hè đường 2/9 đoạn gần Tòa án Nhân dân TP.Vũng Tàu. Lực lượng chức năng đã ghi hình và lập biên bản vi phạm đối với người phụ nữ này.

Khoảng 15 phút sau, cũng trên đường 2/9, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một thanh niên đi xe honda mang theo 2 bịch rác bỏ trộm trên vỉa hè. Khi làm việc với người vi phạm, ông Lâm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường 11 đã chỉ rõ hành vi vi phạm về quy định bảo vệ môi trường, đồng thời nhắc nhở, vận động người dân chấp hành tốt việc bỏ rác đúng nơi quy định, đóng tiền thu gom rác tại nơi cứ trú để được thu gom tận nhà.

Chỉ trong tối 24/7, trên đoạn đường 2/9, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 5 trường hợp đổ rác trộm. Ông Sơn thông tin thêm, trên địa bàn phường 11 có 3 điểm nóng thường xuyên bị người dân lợi dụng bỏ rác sinh hoạt, các chất thải từ các lò giết mổ gia súc gia cầm và chất thải từ các nhà hàng, quán ăn. Đó là nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường cho khu vực này. Mặc dù phường 11 đã thường xuyên thu gom và dọn dẹp nhưng chỉ được một thời gian ngắn rác lại chất đầy.

Khu vực gần hẻm 442 đường 2/9 thuộc phường Nguyễn An Ninh cũng là một điểm nóng về ô nhiễm môi trường do người dân bỏ rác trộm. Ông Lê Tiến Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh cho biết, phường đã lắp dựng bảng cấm đổ rác, gắn 2 camera để theo dõi nhưng do hệ thống camera trong đêm không rõ nên không chụp được biển số xe của đối tượng. “Tuy nhiên, qua camera chúng tôi ghi nhận những đối tượng đến khu vực này bỏ rác trộm là người dân nơi khác đến. Đa số các đối tượng thường bỏ rác tầm 12 giờ khuya hoặc 3-4 giờ sáng. Đây cũng là khung thời gian mà lực lượng chức năng khó phát hiện và bắt giữ”, ông Thành nói.

Phạm Thanh Sơn bỏ rác sai quy định trên đường 2/9 (phường 11, TP. Vũng Tàu)

Kiên quyết xử lý

Theo thống kê của Phòng Quản lý đô thị, trên địa bàn TP. Vũng Tàu có 61 điểm thường xuyên xảy ra tình trạng đổ rác bừa bãi. Trong đó, có những điểm tình trạng đổ rác xảy ra hàng ngày, lượng rác nhiều như vỉa hè đường 2/9 đoạn gần Bệnh viện Vũng Tàu, vỉa hè đường 2/9 đoạn gần Tòa án Nhân dân TP.Vũng Tàu, khu vực hồ Bàu Trũng (hẻm 442 Bình Giã) đường 2/9…

Trong tối 24/7 đã có 4 phường (phường 4, phường 8, phường 11 và phường Nguyễn An Ninh) ra quân theo dõi tại các vị trí thường xuyên có tình trạng đổ rác trái quy định vào ban đêm, xác định các hành vi vi phạm, lập biên bản xử lý. Các tổ công tác xử lý vi phạm đổ rác sẽ được duy trì liên tục trong thời gian một tuần sau đó các phường sẽ báo cáo lại việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm cũng như xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp. Từ đó Phòng Quản lý đô thị sẽ tổng hợp, báo cáo UBND TP.Vũng Tàu. Mục tiêu của thành phố là nhằm xử lý triệt để, hiệu quả tình trạng đổ rác bừa bãi; tuyên truyền rộng rãi để nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần làm cho thành phố xanh, sạch, đẹp hơn.

Bỏ rác không đúng nơi sẽ bị phạt đến 2 triệu đồng Theo quy định tại điểm c, d, Khoản 1, Điều 25 Nghị định số: 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Phạt tiền từ 5 trăm ngàn đến 1 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng (trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này). Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển. Còn tại điểm b, Khoản 5, Điều 26 của Nghị định này quy định phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đến đúng điểm tập kết, trạm trung chuyển, địa điểm đã quy định, cơ sở xử lý chất thải theo quy định; vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đúng tuyến đường, thời gian theo quy định của UBND cấp tỉnh. Đồng thời, buộc khắc phục lại tình trạng ban đầu nếu gây ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra.

UBND TP.Vũng Tàu cũng yêu cầu các phường có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, theo dõi, phát hiện, xử lý vi phạm trực tiếp tại các điểm thường xuyên đổ rác bừa bãi, xử lý nghiêm tất cả các vi phạm, bảo đảm công tác thu gom rác không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ông Lâm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường 11 cho biết, phường sẽ tiến hành rà soát những hộ dân không đóng tiền thu gom rác tại khu vực dân cư để theo dõi việc bỏ rác của họ. “Chúng tôi sẽ kiên trì và quyết liệt hơn để người dân ý thức trong việc bảo vệ môi trường và chấp hành việc bỏ rác đúng nơi quy định, đóng tiền để được thu gom rác tại khu dân cư”, ông Sơn khẳng định.

Phường Nguyễn An Ninh đã gắn bảng cấm đổ rác xà bần kèm theo quy định xử phạt tại khu vực gần hẻm 442 Bình Giã nhưng người dân vẫn lén lút bỏ rác tại đây.

Bài, ảnh: QUANG VŨ