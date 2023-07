Tuyên truyền phòng, chống ma túy cho 150 học sinh

Ngày 8/7, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh và Ni viện Viên Không tổ chức tuyên truyền phòng chống ma tuý cho 150 học sinh đang tham gia khoá sinh hoạt hè tại đây.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên Công an tỉnh đã thông tin cho các em về các loại ma túy, chất gây nghiện; tác hại, nguyên nhân của việc sử dụng ma túy và cách phòng tránh; dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy; các quy định của pháp luật về xử phạt các đối tượng sử dụng, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển về ma túy; phương thúc, thủ đoạn của tội phạm về ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, trường học, xã hội trong phòng, chống ma tuý.

TRÍ NHÂN