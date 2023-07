Tuần tra phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 11/7, Công an huyện Xuyên Mộc đang tiếp tục điều tra xử lý Trần Văn Bằng (SN 1997, quê Quảng Trị) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Văn Bằng .

Trước đó, tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên QL55. Khi đến Km43 thì phát hiện đối tượng điều khiển xe mô tô hiệu Nouvo màu vàng, đen, biển số 93P1-099.05 có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng đã điều khiển xe vào một nhà nghỉ thuộc ấp Thèo Nèo (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc).

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ của Trần Văn Bằng.

Tuy nhiên, tổ tuần tra đã đuổi theo bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng tàng trữ 6 ống hút nhựa được hàn kín 2 đầu, bên trong có chứa chất kết tinh không màu (đối tượng khai là ma túy) và 1 nỏ tủy tinh. Đối tượng khai nhận số ma túy trên y mua của một người lạ ở xã Tân Thuận (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) để sử dụng.

Lực lượng chức năng đã niêm phong số tang vật trên và bàn giao để Công an xã Bình Châu xử lý theo quy định.

TRÍ NHÂN