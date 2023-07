Tử vong do tông vào đuôi xe đầu kéo

Ngày 19/7, Công an TX.Phú Mỹ đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Công an TX.Phú Mỹ khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, khoảng 22 giờ, ngày 18/7, xe mô tô hiệu Exciter mang biển kiểm soát 72F1-466.06 do anh Dương Đ.N.(SN 1984, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên đường số 1 (Châu Pha-Suối Nghệ) hướng từ QL51 đi huyện Châu Đức. Khi đến khu vực trụ điện số 475CD/477CD/76 (thuộc tổ 11, thôn Tân Long, xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) thì va chạm vào bên trái đuôi xe cotainer biển kiểm soát 89C-084.37 kéo theo sơmi rơ moóc kiểm soát 34R-027.95 do ông Lê Phú K. (SN 1970, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển cùng chiều phía trước. Hậu quả làm anh N. tử vong tại hiện trường.

