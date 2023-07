Từ ngày 2/7-11/7: Phân luồng giao thông, cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Cỏ May

Ngày 1/7, Ban QLDA chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) cho biết, nhằm đảm bảo trật tự ATGT phục vụ thi công lắp dựng kết cấu thép giằng ngang cho Dự án Chỉnh trang Kiến trúc Cầu Cỏ May, kể từ ngày 2/7-11/7, đơn vị này sẽ tổ chức dựng rào chắn, phân luồng giao thông, cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Cỏ May.

Dự án Chỉnh trang Kiến trúc Cầu Cỏ May đang được triển khai thi công phần lắp dựng kết cấu thép giằng ngang. Do đó, sẽ cấm phương tiện lưu thông qua cầu từ 0giờ đến 5giờ30 sáng, từ ngày 2/7-11/7.

Cụ thể, tại Ngã 3 QL51-Hoàng Sa (Ngã 3 Long Sơn cũ), các phương tiện đi TP.Vũng Tàu sẽ di chuyển vào đường Hoàng Sa, sau đó rẽ trái vào đường 18/4, tiếp tục rẽ trái vào đường Trường Sa để ra QL51 hoặc đường Võ Nguyên Giáp và hướng về TP.Vũng Tàu.

Ngược lại, tại ngã 3 QL51-Trường Sa, các phương tiện đi TP.Hồ Chí Minh, TX.Phú Mỹ sẽ rẽ trái vào đường Trường Sa, sau đó rẽ phải vào đường 18/4, tiếp tục rẽ phải vào đường Hoàng Sa để ra QL51 và đi TP.Hồ Chí Minh.

Các phương tiện đi các địa phương khác như: TP.Bà Rịa, Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc, Châu Đức… có thể lưu thông qua cầu Cửa Lấp, đi về tỉnh lộ 44 để đi các địa phương và ngược lại.

Tại vòng xoay Coopmart Bà Rịa, cơ quan chức năng sẽ lập chốt cứng, cấm lưu thông tại lối ra số 1-Đường Nguyễn Xuân Độ và lối ra số 2 QL51 để cấp phương tiện lưu thông qua cầu Cỏ May. Ở chiều ngược lại, tại điểm đầu cầu Cỏ May phía TP.Vũng Tàu (vị trí số 1842, đường Võ Nguyên Giáp) cũng sẽ lập chốt cấm phương tiện lưu thông qua cầu Cỏ May.

Thời gian cấm lưu thông là từ 0 giờ đến 5 giờ 30 sáng, hàng ngày tại thời gian trên. Trong khoảng thời gian, từ 5 giờ 30 sáng đến 24 giờ hàng ngày, các phương tiện lưu thông bình thường.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG