Chiều 14/7, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ và Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn tổ chức hội nghị truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí biển và tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho 130 đại biểu là lãnh đạo các cảng, DN dịch vụ dầu khí, DN tàu biển, chủ mỏ, đại lý tàu biển và thuyền trưởng có phương tiện hoạt động trên địa bàn.

Đại biểu tìm hiểu, nghiên cứu tờ gấp, tài liệu tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ và Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn cung cấp thông tin về hệ thống các đường ống dẫn khí biển và tầm quan trọng của hệ thống này; các nguyên nhân gây mất an toàn đường ống dẫn khí và tác hại khôn lường nếu xảy ra sự cố; các quy định pháp luật liên quan tới công tác bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí; các quy định của pháp luật và chế tài xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Tiếp đó, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến những nội dung về Luật Biên phòng Việt Nam và Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam. Trong đó, nêu rõ một số chính sách của Nhà nước về BĐBP; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Biên phòng, nguyên tắc, lực lượng thực thi nhiệm vụ Biên phòng; hệ thống tổ chức, phạm vi hoạt động của BĐBP, chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ Biên phòng và BĐBP; hoạt động phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng trong quân đội trong áp dụng hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia…

Tin, ảnh: MINH NHÂN