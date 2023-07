Trật tự và an toàn xã hội được bảo đảm

Chiều 26/7, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 tỉnh) chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trài toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh kết luận chỉ đạo tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm. Theo đó, toàn tỉnh phát hiện 391 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 43 vụ so cùng kỳ; bắt giữ 287 vụ, với 540 đối tượng phạm các tội về ma túy (so với cùng kỳ năm 2022, bắt giữ nhiều hơn 17 vụ và 16 đối tượng).

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, các địa phương đã trao đổi, thảo luận một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng ngừa vi phạm về trật tự xã hội như: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Minh Thông yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương tập trung rà soát những nhiệm vụ từ nay đến cuối năm để thực hiện một cách hiệu quả; lực lượng công an các cấp phối hợp chính quyền địa phương có giải pháp đấu tranh với tội phạm, ma tuý, mua bán người; triển khai ngay các mô hình, cách làm hay về bảo đảm ANTT và trật tự an toàn xã hội; nâng cao công tác tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm…

Tin, ảnh: PHƯỚC AN