Toàn tỉnh xảy ra 391 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội

Chiều 11/7, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh đã thực hiện 6.376 ca tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với 26.215 lượt CBCS tham gia... Cả 3 tiêu chí về số vụ TNGT, số người chết, bị thương đều giảm. Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, trong 6 tháng đầu năm, địa bàn tỉnh đã xảy ra 391 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (TTXH), so với cùng kỳ năm 2022 giảm 43 (391/434) làm 15 người chết, 67 người bị thương, 28 trẻ em bị xâm hại. Cơ quan Công an đã điều tra làm rõ 331 vụ, 713 đối tượng xâm phạm TTXH.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 65 vụ, điều tra làm rõ 63 vụ, 94 đối tượng, đạt tỷ lệ 96,9%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 15 vụ giết người, điều tra làm rõ 15 vụ, 45 đối tượng, đạt tỷ lệ 100%.

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện tốt và hoàn thành theo kế hoạch về Đề án 06, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp làm sạch dữ liệu thông tin dân cư trong hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, tổ chức cấp CCCD và định danh điện tử mức 2 cho công dân trên địa bàn tỉnh...

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/5/2023 về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy... Tăng cường các giải pháp kiềm chế, kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội theo chỉ tiêu đã đề ra.

Thực hiện có hiệu quả chủ trương của Bộ Công an xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy và xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị...

